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«Лион» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (11.11.2022)

вчера, 17:25
Ницца

Ставки букмекеров

«Лион» — фаворит этой встречи. Ставки в пользу победы домашней команды принимаются по коэффициенту 1.77. Шансы «Ниццы» заработать три очка в этом противостоянии оцениваются в 4.60, а ничейный исход доступен по котировке 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.804.054.52
Лига Ставок 1.80 3.90 4.40
Мелбет 1.80 4.14 4.58
1XBET 1.80 4.14 4.58

Линия, которую предложила букмекерская контора Лига Ставок, склоняет к результативному исходу этой игры. Поставить на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Лион» проиграл «Марселю» на выезде (0:1) в предыдущем туре Лиги 1. Прежде у команды получилось последовательно обыграть «Лилль» и «Монпелье». Выделим, что в рейтинге чемпионата Франции «Лион» идет вне зоны еврокубков, находясь на восьмом месте.

«Ницца» занимает седьмую строчку рейтинга лиги, отставая от ближайшего соперника на один балл. К предстоящему туру команда подходит на серии из двух побед кряду, которые она оформила в противостояниях с «Брестом» (1:0) и «Лорьяном» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лион» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах на своем поле
  • Ставка ТМ(3,5) гола прошла в 7 прошлых матчах «Ниццы» во всех турнирах
  • Команды сыграли на ТМ(3,5) гола в 4 из предыдущих 5 матчей на поле «Лиона»

Прогноз

Мы считаем, что «Лион» и «Ницца» сыграют в закрытом формате. Предлагаем поставить на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.09 1.81 1.65 2.37
Лига Ставок 2.10 1.72 1.66 2.19
Мелбет 2.14 1.83
1XBET 2.14 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:04
Победа команды "Лиона" или ничья в этом матче.
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