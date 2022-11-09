«Лион» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (11.11.2022)

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вчера, 17:25

Ставки букмекеров

«Лион» — фаворит этой встречи. Ставки в пользу победы домашней команды принимаются по коэффициенту 1.77. Шансы «Ниццы» заработать три очка в этом противостоянии оцениваются в 4.60, а ничейный исход доступен по котировке 4.00.

Линия, которую предложила букмекерская контора Лига Ставок, склоняет к результативному исходу этой игры. Поставить на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Лион» проиграл «Марселю» на выезде (0:1) в предыдущем туре Лиги 1. Прежде у команды получилось последовательно обыграть «Лилль» и «Монпелье». Выделим, что в рейтинге чемпионата Франции «Лион» идет вне зоны еврокубков, находясь на восьмом месте.

«Ницца» занимает седьмую строчку рейтинга лиги, отставая от ближайшего соперника на один балл. К предстоящему туру команда подходит на серии из двух побед кряду, которые она оформила в противостояниях с «Брестом» (1:0) и «Лорьяном» (2:1).

Информация для ставок

«Лион» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых матчах на своем поле

Ставка ТМ(3,5) гола прошла в 7 прошлых матчах «Ниццы» во всех турнирах

Команды сыграли на ТМ(3,5) гола в 4 из предыдущих 5 матчей на поле «Лиона»

Прогноз

Мы считаем, что «Лион» и «Ницца» сыграют в закрытом формате. Предлагаем поставить на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.