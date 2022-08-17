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«Монако» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (20.08.2022)

сегодня, 13:53
Монако

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Монако» выиграет этот матч. Ставки с таким условием можно сыграть по коэффициенту 1.78. Аналитики компании Лига Ставок оценивают вероятность ничьи в 4.15, а победа «Ланса» идет по котировке 4.40.

Франция. Лига 1 2022/2023
Монако
Ланс
НичьяВыигрыш
- : -
20 августа 2022, 18:00
суббота
НичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.794.014.63
Лига Ставок 1.78 4.00 4.40

Эксперты также считают, что в «Монако» и «Ланс» продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.66, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

Футболисты «Монако» смогли набрать четыре очка в двух первых турах Лиги 1. В первом матче нового сезона «монегаски» обыграли в гостях «Страсбур» (2:1), а затем команда разошлась результативным миром на домашней арене с «Ренном» (1:1).

Также футболисты «Монако» неудачно выступили в квалификации Лиги чемпионов, где они уступили путевку в финал голландскому ПСВ по итогам дополнительных таймов.

«Ланс» продемонстрировал аналогичную успешность в двух первых поединках французского чемпионата. «Красно-желтые» начали сезон с домашней победы над «Брестом» (3:2), где отлично проявила себя атака команды. При этом во втором матче «Ланс» не справился с «Аяччо» на выезде, завершив матч вничью (0:0).

Информация для ставок

  • «Монако» забивал и пропускал голы во всех 4 матчах этого сезона
  • «Ланс» не проигрывал в 10 прошлых матчах чемпионата Франции
  • Команды обменялись голами в двух очных матчах прошлого сезона

Прогноз

У «Монако» есть проблемы с защитой, которым «Лансу» вполне по силам воспользоваться. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.33 2.22 1.73 1.74 2.20
Лига Ставок 2.18 1.66 1.73 2.08
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