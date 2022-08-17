«Монако» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (20.08.2022)

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сегодня, 13:53

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Монако» выиграет этот матч. Ставки с таким условием можно сыграть по коэффициенту 1.78. Аналитики компании Лига Ставок оценивают вероятность ничьи в 4.15, а победа «Ланса» идет по котировке 4.40.

Эксперты также считают, что в «Монако» и «Ланс» продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по котировке 1.66, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

Футболисты «Монако» смогли набрать четыре очка в двух первых турах Лиги 1. В первом матче нового сезона «монегаски» обыграли в гостях «Страсбур» (2:1), а затем команда разошлась результативным миром на домашней арене с «Ренном» (1:1).

Также футболисты «Монако» неудачно выступили в квалификации Лиги чемпионов, где они уступили путевку в финал голландскому ПСВ по итогам дополнительных таймов.

«Ланс» продемонстрировал аналогичную успешность в двух первых поединках французского чемпионата. «Красно-желтые» начали сезон с домашней победы над «Брестом» (3:2), где отлично проявила себя атака команды. При этом во втором матче «Ланс» не справился с «Аяччо» на выезде, завершив матч вничью (0:0).

Информация для ставок

«Монако» забивал и пропускал голы во всех 4 матчах этого сезона

«Ланс» не проигрывал в 10 прошлых матчах чемпионата Франции

Команды обменялись голами в двух очных матчах прошлого сезона

Прогноз

У «Монако» есть проблемы с защитой, которым «Лансу» вполне по силам воспользоваться. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.