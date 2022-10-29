Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Осер» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

вчера, 10:20
Осер

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи букмекеры видят домашнюю команду. Поставить на победу «Осера» можно по коэффициенту 2.60, ничья оценивается в 3.15, а победа «Аяччо» доступна по котировке 3.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.673.143.04
Лига Ставок 2.70 3.10 2.95
Мелбет 2.65 3.26 3.02
1XBET 2.65 3.26 3.02

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что «Осер» и «Аяччо» проведут низовое противостояние. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.59, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Осер» опустился в зону вылета чемпионата Франции, заняв 18-е место в турнирной таблице. По итогам пяти прошлых туров лиги команда проявила себя плохо, допустив поражения от «Лорьяна» (1:3), «Клермона» (1:2) и «Реймса» (1:2). Также в отчетный период футболисты «Осера» разделили очки с «Брестом» (1:1) и «Ниццей» (1:1).

«Аяччо» поднялся с последнего места турнирной таблицы на 19-ю строчку. В пяти предыдущих матчах лиги команда отметилась дебютными победами, одолев «Брест» (1:0) и «Марсель» (2:1). Также футболисты «Аяччо» разделили очки с «Труа» (1:1), и зафиксировали проигрыши от «Клермона» (1:3) и ПСЖ (0:3).

Информация для ставок

  • Команды сыграли 0:0 в 3 последних очных встречах
  • «Аяччо» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 4 из предыдущих 5 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Осер» и «Аяччо» не смогу показать высокую результативность в очной встрече. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.86 1.59 2.50 1.28 3.98
Лига Ставок 1.98 1.80 1.54 2.43
Мелбет 1.62 2.53
1XBET 1.62 2.53
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 