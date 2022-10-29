«Осер» — «Аяччо». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

1667028041

вчера, 10:20

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи букмекеры видят домашнюю команду. Поставить на победу «Осера» можно по коэффициенту 2.60, ничья оценивается в 3.15, а победа «Аяччо» доступна по котировке 3.00.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что «Осер» и «Аяччо» проведут низовое противостояние. Сыграть ставки на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Осер» опустился в зону вылета чемпионата Франции, заняв 18-е место в турнирной таблице. По итогам пяти прошлых туров лиги команда проявила себя плохо, допустив поражения от «Лорьяна» (1:3), «Клермона» (1:2) и «Реймса» (1:2). Также в отчетный период футболисты «Осера» разделили очки с «Брестом» (1:1) и «Ниццей» (1:1).

«Аяччо» поднялся с последнего места турнирной таблицы на 19-ю строчку. В пяти предыдущих матчах лиги команда отметилась дебютными победами, одолев «Брест» (1:0) и «Марсель» (2:1). Также футболисты «Аяччо» разделили очки с «Труа» (1:1), и зафиксировали проигрыши от «Клермона» (1:3) и ПСЖ (0:3).

Информация для ставок

Команды сыграли 0:0 в 3 последних очных встречах

«Аяччо» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 4 из предыдущих 5 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Осер» и «Аяччо» не смогу показать высокую результативность в очной встрече. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.