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ПСЖ – «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (10.09.2022)

сегодня, 14:50
ПСЖ

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что ПСЖ победит в предстоящем поединке. Ставки на успех хозяев можно сыграть по минимальному коэффициенту 1.08. За ничью выставлена цена 13.50, а победа «Бреста» идет по котировке 25.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0913.4227.21
Лига Ставок 1.09 12.00 26.00
Мелбет 1.08 16.00 34.00

Аналитики также убеждены, что команды порадуют голами в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) принимаются по котировке 1.21, ТМ(2,5) – 4.20.

Форма команд

Набрав 16 оков за шесть туров, ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции. При этом у парижан только условное преимуществом над вторым «Марселем», у которого хуже разница забитых и пропущенных мячей.

После дежурной победы в Лиге 1, которую ПСЖ оформил на поле «Нанта» (3:0), команда успешно начала выступления в Лиге чемпионов, победив на домашней арене «Ювентус» (2:1).

«Брест» заработал пять очков в чемпионате Франции. С таким показателем успешности клуб находится в зоне вылета, занимая 17-ю позицию рейтинга. В прошлом туре лиги команда третий раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ обыгрывал «Брест» в 11 последних матчах
  • ПСЖ забивал минимум три гола в 7 из прошлых 8 матчей Лиги 1
  • «Брест» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

В нынешней форме ПСЖ способен нанести «Бресту» дежурное крупное поражение на домашней арене. Рекомендуем поставить на фору (-2,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 4.24 1.17
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:44
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (1,75) в этом матче. Удачи
Гость
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