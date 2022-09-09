ПСЖ – «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (10.09.2022)

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сегодня, 14:50

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что ПСЖ победит в предстоящем поединке. Ставки на успех хозяев можно сыграть по минимальному коэффициенту 1.08. За ничью выставлена цена 13.50, а победа «Бреста» идет по котировке 25.00.

Аналитики также убеждены, что команды порадуют голами в этом противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по котировке 1.21, ТМ(2,5) – 4.20.

Форма команд

Набрав 16 оков за шесть туров, ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции. При этом у парижан только условное преимуществом над вторым «Марселем», у которого хуже разница забитых и пропущенных мячей.

После дежурной победы в Лиге 1, которую ПСЖ оформил на поле «Нанта» (3:0), команда успешно начала выступления в Лиге чемпионов, победив на домашней арене «Ювентус» (2:1).

«Брест» заработал пять очков в чемпионате Франции. С таким показателем успешности клуб находится в зоне вылета, занимая 17-ю позицию рейтинга. В прошлом туре лиги команда третий раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки со «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

ПСЖ обыгрывал «Брест» в 11 последних матчах

обыгрывал «Брест» в 11 последних матчах ПСЖ забивал минимум три гола в 7 из прошлых 8 матчей Лиги 1

забивал минимум три гола в 7 из прошлых 8 матчей Лиги 1 «Брест» сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 из прошлых 7 гостевых матчей чемпионата

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