ПСЖ – «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (10.09.2022)

Ставки букмекеров
У букмекеров нет сомнений в том, что ПСЖ победит в предстоящем поединке. Ставки на успех хозяев можно сыграть по минимальному коэффициенту 1.08. За ничью выставлена цена 13.50, а победа «Бреста» идет по котировке 25.00.
|
- : -
завтра, 18:00
Аналитики также убеждены, что команды порадуют голами в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) принимаются по котировке 1.21, ТМ(2,5) – 4.20.
Форма команд
Набрав 16 оков за шесть туров, ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции. При этом у парижан только условное преимуществом над вторым «Марселем», у которого хуже разница забитых и пропущенных мячей.
После дежурной победы в Лиге 1, которую ПСЖ оформил на поле «Нанта» (3:0), команда успешно начала выступления в Лиге чемпионов, победив на домашней арене «Ювентус» (2:1).
«Брест» заработал пять очков в чемпионате Франции. С таким показателем успешности клуб находится в зоне вылета, занимая 17-ю позицию рейтинга. В прошлом туре лиги команда третий раз в сезоне сыграла вничью, разделив очки со «Страсбуром» (1:1).
Информация для ставок
- ПСЖ обыгрывал «Брест» в 11 последних матчах
- ПСЖ забивал минимум три гола в 7 из прошлых 8 матчей Лиги 1
- «Брест» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 гостевых матчей чемпионата
Прогноз
В нынешней форме ПСЖ способен нанести «Бресту» дежурное крупное поражение на домашней арене. Рекомендуем поставить на фору (-2,5) гола в пользу хозяев по коэффициенту 1.64 в БК Лига Ставок.