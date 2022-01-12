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ПСЖ – «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (15.01.2022)

12 января 2022, 12:31

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в успехе парижан. Компания Фонбет предлагает за победу ПСЖ коэффициент 1.24. Ставки на ничью идут в линии по котировке 7.90, а победа «Бреста» оценивается в 14.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.227.0812.00
Фонбет 1.23 7.10 12.50
Мелбет 1.24 7.60 13.50
BetBoom 1.22 7.06 13.92

Если рассматривать линию голов, то здесь очевидное преимущество на стороне верхового исхода. Ставки на ТБ(2.5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.34, ТМ(2,5) – 3.14.

Форма команд

Накануне предстоящей игры ПСЖ уверенно лидирует в общем зачете Лиги 1. В 20 турах чемпионата команда Маурисио Почеттино взяла 14 побед и пять ничьих, допустив лишь одно поражение.

При этом четыре из прошлых пяти матчей чемпионата парижане свели к ничейным исходам, обыграв в данной серии только «Монако» (2:0), а в минувшем туре лиги лидер избежал поражения на поле «Лиона» (1:1).

«Брест» сейчас занимает 13-ю позицию в турнирной таблице французского чемпионата. У команды шесть побед и семь ничьих, при семи поражениях в пассиве. При этом «красно-беые» не побеждали в трех прошлых матчах лиги, в которых команда проиграла «Монпелье» (0:4) и «Ницце» (0:3), а также разделила очки с «Труа» (1:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ побеждал в 11 из прошлых 12 домашних матчей Лиги 1
  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 11 из последних 12 домашних поединков чемпионат
  • В 5 предыдущих матчах ПСЖ в лиге сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Брест» заметно сбавил обороты после серии удачных матчей, а ПСЖ нужно открывать победный период после серии ничейных поединков. Учитывая неоптимальный состав хозяев, предлагаем комбинированную ставку на П1 и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.35 2.59 1.52
Мелбет 3.04 1.36
Все комментарии
Gahi
Gahi
12 января в 18:10
Победа команды ПСЖ с Европейским гандикапом (0:2). Удачи
6yam5ptcam7j
6yam5ptcam7j
12 января в 16:03
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) выиграет матч.
mtuxhbtg34p7
mtuxhbtg34p7
12 января в 14:00
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) одержит победу.
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