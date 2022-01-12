ПСЖ – «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (15.01.2022)

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12 января 2022, 12:31

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в успехе парижан. Компания Фонбет предлагает за победу ПСЖ коэффициент 1.24. Ставки на ничью идут в линии по котировке 7.90, а победа «Бреста» оценивается в 14.50.

Если рассматривать линию голов, то здесь очевидное преимущество на стороне верхового исхода. Ставки на ТБ (2.5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.34, ТМ(2,5) – 3.14.

Форма команд

Накануне предстоящей игры ПСЖ уверенно лидирует в общем зачете Лиги 1. В 20 турах чемпионата команда Маурисио Почеттино взяла 14 побед и пять ничьих, допустив лишь одно поражение.

При этом четыре из прошлых пяти матчей чемпионата парижане свели к ничейным исходам, обыграв в данной серии только «Монако» (2:0), а в минувшем туре лиги лидер избежал поражения на поле «Лиона» (1:1).

«Брест» сейчас занимает 13-ю позицию в турнирной таблице французского чемпионата. У команды шесть побед и семь ничьих, при семи поражениях в пассиве. При этом «красно-беые» не побеждали в трех прошлых матчах лиги, в которых команда проиграла «Монпелье» (0:4) и «Ницце» (0:3), а также разделила очки с «Труа» (1:1).

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 11 из прошлых 12 домашних матчей Лиги 1

побеждал в 11 из прошлых 12 домашних матчей Лиги 1 ПСЖ забивал минимум 2 гола в 11 из последних 12 домашних поединков чемпионат

забивал минимум 2 гола в 11 из последних 12 домашних поединков чемпионат В 5 предыдущих матчах ПСЖ в лиге сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз