ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Ренн» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены в победе «Ренна». Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.50. Второй по вероятности исход – это ничья по котировке 4.40, а победа «Бреста» оценена в 6.10.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ренн
Брест
- : -
06 февраля 2022, 19:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.616.29
Мелбет 1.54 4.64 6.50
BetBoom 1.50 4.62 6.62

Между тем эксперты считают, что «Ренн» и «Мец» сыграют в открытом формате и порадуют голами. Исход ТБ(2,5) голов идет в линии по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» столкнулся с кризисом, который откинул команду на пятое место в чемпионате. В пяти предыдущих турах Лиги 1 команда допустила четыре поражения от соперников, набрав очки в данной серии только за счет победы над «Бордо» (6:0).

Отметим, что в последней игре чемпионата «Ренн» сенсационно уступил в гостях «Клермону» (1:2). Что касается домашних успехов «красно-черных» в этом сезоне лиги, то они следующие: семь побед, одна ничья и три поражения.

«Брест» был успешен в конце минувшего года, одержав шесть побед подряд в чемпионате Франции. Благодаря такому рывку клуб покинул зону вылета и сейчас он занимает 13-е место в общем зачете.

При этом в трех минувших турах первенства футболисты «Бреста» допустили поражения от «Монпелье» (0:4) и «Ниццы» (0:3), но затем последовала домашняя победа в игре против «Лилля» (2:0).

Информация для ставок

  • В 6 из прошлых 7 матчей «Ренна» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Ренн» и «Брест» обменивались голами в 3 предыдущих очных встречах
  • «Ренн» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 домашних матчей всех турниров

Прогноз

«Ренн» попытается выйти из кризиса по итогам этой игры, но у хозяев есть заметные проблемы с защитой. «Брест», в свою очередь, сейчас стабильно забивает. Поэтому, рекомендуем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.34 2.17 1.74 1.68 2.25
Мелбет 2.21 1.78
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100