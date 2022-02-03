«Ренн» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

1643878935

вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены в победе «Ренна». Ставки с таким условием идут в линии по коэффициенту 1.50. Второй по вероятности исход – это ничья по котировке 4.40, а победа «Бреста» оценена в 6.10.

Между тем эксперты считают, что «Ренн» и «Мец» сыграют в открытом формате и порадуют голами. Исход ТБ (2,5) голов идет в линии по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» столкнулся с кризисом, который откинул команду на пятое место в чемпионате. В пяти предыдущих турах Лиги 1 команда допустила четыре поражения от соперников, набрав очки в данной серии только за счет победы над «Бордо» (6:0).

Отметим, что в последней игре чемпионата «Ренн» сенсационно уступил в гостях «Клермону» (1:2). Что касается домашних успехов «красно-черных» в этом сезоне лиги, то они следующие: семь побед, одна ничья и три поражения.

«Брест» был успешен в конце минувшего года, одержав шесть побед подряд в чемпионате Франции. Благодаря такому рывку клуб покинул зону вылета и сейчас он занимает 13-е место в общем зачете.

При этом в трех минувших турах первенства футболисты «Бреста» допустили поражения от «Монпелье» (0:4) и «Ниццы» (0:3), но затем последовала домашняя победа в игре против «Лилля» (2:0).

Информация для ставок

В 6 из прошлых 7 матчей «Ренна» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Ренн» и «Брест» обменивались голами в 3 предыдущих очных встречах

«Ренн» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 домашних матчей всех турниров

Прогноз

«Ренн» попытается выйти из кризиса по итогам этой игры, но у хозяев есть заметные проблемы с защитой. «Брест», в свою очередь, сейчас стабильно забивает. Поэтому, рекомендуем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.