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«Ренн» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

вчера, 11:16
Ренн

Ставки букмекеров

Коэффициент 1.50, выставленный на победу «Ренна», делает хозяев очевидным фаворитом этого матча. Поставить на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Бреста» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет за 6.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.966.50
Лига Ставок 1.54 4.30 5.60
Мелбет 1.62 4.45 5.32

Больше шансов букмекер также отводит на результативный счет в этой игре. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.69, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Заработав четыре очка за четыре первых турах, «Ренн» расположился на 13-м месте рейтинга. Клуб одержал одну победу, которая была оформлена в домашней игре с «Аяччо» (2:1), а на минувших выходных команда уступила в гостях «Лансу» (1:2).

Прежде футболисты «Ренна» начали сезон с сенсационного поражения дома от «Лорьяна» (0:1), а также гостевой ничьи на поле «Монако» (1:1).

«Брест» продемонстрировал аналогичную успешность, накопив четыре балла. Команда успешно провела матчи против «Марселя» (1:1) и «Анже» (3:1), но в играх с «Лансом» (2:3) и «Монпелье» (0:7) фиксировались крупные поражения.

Информация для ставок

  • «Ренн» выиграл 9 из 11 прошлых матчей Лиги 1 на своем поле
  • «Ренн» не проигрывал в 7 прошлых поединках против «Бреста»
  • «Ренн» забивал минимум два гола в 9 из последних 11 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Поражение «Бреста» со счетом 0:7 в прошлом туре не оставляет много шансов гостям в игре против «Ренна». Советуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.77 1.30 2.33 1.67 1.83 2.09
Лига Ставок 2.04 1.72 1.62 2.21
Мелбет 2.10 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:20
Победа команды хозяев поля в этом матче с форой (0). Удачи
j2uuqmfjah4j
j2uuqmfjah4j
вчера в 13:14
Победу одержит «Ренн»
Гость
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