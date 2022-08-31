«Ренн» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

Ставки букмекеров
Коэффициент 1.50, выставленный на победу «Ренна», делает хозяев очевидным фаворитом этого матча. Поставить на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Бреста» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет за 6.90.
|
3 : 1
завершен
вчера, 22:00
Больше шансов букмекер также отводит на результативный счет в этой игре. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.69, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Заработав четыре очка за четыре первых турах, «Ренн» расположился на 13-м месте рейтинга. Клуб одержал одну победу, которая была оформлена в домашней игре с «Аяччо» (2:1), а на минувших выходных команда уступила в гостях «Лансу» (1:2).
Прежде футболисты «Ренна» начали сезон с сенсационного поражения дома от «Лорьяна» (0:1), а также гостевой ничьи на поле «Монако» (1:1).
«Брест» продемонстрировал аналогичную успешность, накопив четыре балла. Команда успешно провела матчи против «Марселя» (1:1) и «Анже» (3:1), но в играх с «Лансом» (2:3) и «Монпелье» (0:7) фиксировались крупные поражения.
Информация для ставок
- «Ренн» выиграл 9 из 11 прошлых матчей Лиги 1 на своем поле
- «Ренн» не проигрывал в 7 прошлых поединках против «Бреста»
- «Ренн» забивал минимум два гола в 9 из последних 11 домашних матчей чемпионата
Прогноз
Поражение «Бреста» со счетом 0:7 в прошлом туре не оставляет много шансов гостям в игре против «Ренна». Советуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.