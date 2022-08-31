«Ренн» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

Коэффициент 1.50, выставленный на победу «Ренна», делает хозяев очевидным фаворитом этого матча. Поставить на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Бреста» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет за 6.90.

Больше шансов букмекер также отводит на результативный счет в этой игре. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.69, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Заработав четыре очка за четыре первых турах, «Ренн» расположился на 13-м месте рейтинга. Клуб одержал одну победу, которая была оформлена в домашней игре с «Аяччо» (2:1), а на минувших выходных команда уступила в гостях «Лансу» (1:2).

Прежде футболисты «Ренна» начали сезон с сенсационного поражения дома от «Лорьяна» (0:1), а также гостевой ничьи на поле «Монако» (1:1).

«Брест» продемонстрировал аналогичную успешность, накопив четыре балла. Команда успешно провела матчи против «Марселя» (1:1) и «Анже» (3:1), но в играх с «Лансом» (2:3) и «Монпелье» (0:7) фиксировались крупные поражения.

Информация для ставок

«Ренн» выиграл 9 из 11 прошлых матчей Лиги 1 на своем поле

«Ренн» не проигрывал в 7 прошлых поединках против «Бреста»

«Ренн» забивал минимум два гола в 9 из последних 11 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Поражение «Бреста» со счетом 0:7 в прошлом туре не оставляет много шансов гостям в игре против «Ренна». Советуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.