«Фрайбург» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.11.2023)

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вчера, 19:28

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Фрайбургу» по коэффициенту 1.57. На победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок, игроки могут поставить по коэффициенту 5.7. Вероятность ничьи оценивается по 4.4

На исход с большим количеством забитых мячей ( ТБ 3) можно поставить по коэффициенту 2.02. Низовой тотал меньше 2.5 мячей стоит 1.78.

Форма команд

«Фрайбург» не выглядит так стабильно, как от него ждут болельщики, но и провальным старт сезона назвать нельзя. Коллектив держится на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги и набрал уже 14 очков, отставая от ближайшего соперника на четыре пункта. В случае победы над новичком этого сезона у хозяев будет шанс сократить расстояние от прямого конкурента в таблице. Два последних матча «Фрайбурга» завершились поражением от «РБ Лейпциг» (1:3) и разгромом «Бачка-Топола» в Лиге Европы (5:0).

«Дармштадт» находится у зоны вылета и положение команды оставляет желать лучшего. Коллектив набрал только восемь пунктов и опережает ближайшего соперника всего на один балл. Гости определенно рассчитывают зацепиться за очки в этой игре, а победа и вовсе стала бы хорошим достижением. В прошлом туре «Дармштадт» поделил очки с «Майнцом» (0:0), а ранее уступил на своем поле «Бохуму» (1:2).

Информация для ставок

«Фрайбург» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Дармштадт» проиграл шесть из семи поединков на выезде за последнее время

«Фрайбург» выиграл только два из пяти последних встреч с «Дармштадтом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фрайбург» играет на своем стадионе и выглядит более уверенно в этом сезоне. Предлагаем, что у хозяев не будет проблем с результатом в этой игре, а поставить на них можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.