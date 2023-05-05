«Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (06.05.2023)

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вчера, 06:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Фрайбурга» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Фрайбург» получил болезненное и разгромное поражение от «РБ Лейпциг» в кубке Германии (1:5), но сейчас команде важно собраться на матч Бундеслиги. На данный момент клуб занимает четвертое место с 56 баллами и опережает нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом победа сделает их большими фаворитами в борьбе за место в Лиге чемпионов, а ничья позволила бы сохранить преимущество. В последней игре чемпионата «Фрайбург» минимально обыграл на выезде «Кельн» (1:0).

У «РБ Лейпциг» сезон складывался по-разному, но именно сейчас наступил момент, где болельщики будут ждать от команды результата. Подопечные Марко Розе имеют шанс в личной встрече за счет победы выйти на чистое четвертое место и довести сезон до приятных для себя итогов. В двух последних матчах чемпионата Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» (1:0) и уступил на выезде «Байеру» (0:2).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Фрайбург» забивал в восьми из десяти домашних матчах за последнее время

«РБ Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» две из пяти последних встреч при двух ничьих

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» очень мощно играет на своем стадионе и наверняка сможет забрать очки у прямого конкурента за четвертое место. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.