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«Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (06.05.2023)

вчера, 06:47
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Фрайбурга» оценивается по 4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.123.791.91
Pari 3.90 3.80 1.90

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Фрайбург» получил болезненное и разгромное поражение от «РБ Лейпциг» в кубке Германии (1:5), но сейчас команде важно собраться на матч Бундеслиги. На данный момент клуб занимает четвертое место с 56 баллами и опережает нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом победа сделает их большими фаворитами в борьбе за место в Лиге чемпионов, а ничья позволила бы сохранить преимущество. В последней игре чемпионата «Фрайбург» минимально обыграл на выезде «Кельн» (1:0).

У «РБ Лейпциг» сезон складывался по-разному, но именно сейчас наступил момент, где болельщики будут ждать от команды результата. Подопечные Марко Розе имеют шанс в личной встрече за счет победы выйти на чистое четвертое место и довести сезон до приятных для себя итогов. В двух последних матчах чемпионата Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» (1:0) и уступил на выезде «Байеру» (0:2).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Фрайбург» забивал в восьми из десяти домашних матчах за последнее время
  • «РБ Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга» две из пяти последних встреч при двух ничьих
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» очень мощно играет на своем стадионе и наверняка сможет забрать очки у прямого конкурента за четвертое место. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.44 1.98 1.91 1.58 2.50
Pari 2.05 1.78
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:32
Только что команды схлестнулись в полуфинале кубка Германии во Фрайбурге и Лейпциг уничтожил оппонента 5-1 на его поле, забив уже четырежды в первой половине игры. Лейпциг по всем статьям превзошел соперника, но победа в чемпионате была бы более мощным стимулом, ибо снова бы вывела гостей в зону ЛЧ. Учитывая атакующий потенциал, глубину состава "быков", а также свежий результат в кубке, то такой комбо-вариант выглядит уверенным. Ставка проходила в 8-ми последних матчах команд.
Гость
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