«Фрайбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2023)

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сегодня, 19:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.75. На ничейный результат можно поставить по 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Фрайбург» продолжает борьбу за место в Лиге Чемпионов и на данный момент команда сохраняет хорошие шансы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает пятое место с 51 баллом и отстает от четвертого место всего в одном балле. В игре с аутсайдером чемпионата Германии хозяева обязаны играть только на победу, которая возможно поможет подняться выше. Два последних матча «Фрайбурга» завершились победой над «Вердером» (2:1) и поражением «Баварии» (0:1).

«Шальке-04» прервал серию без побед в Бундеслиге и вернулся в борьбу за выживание. Команда по-прежнему пребывает в зоне вылета, а именно на 17 месте с набранными 24 баллами и отстает на три пункта от безопасного 15 места. Клуб из Гельзеркинхена очень не хочет возвращаться в низший дивизион и любые набранные очки на вес золота. В прошлом туре «Шальке-04» разгромил на своем поле «Герту» (5:2), а ранее уступил на выезде «Хоффенхайму» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матча «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Шальке-04» проиграл только две встречи из десяти последних

«Фрайбург» выиграл четыре последних поединка у «Шальке-04»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать аутсайдера чемпионата, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.