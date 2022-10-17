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«Ганновер-96» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч кубка Германии (19.10.2022)

вчера, 10:07
Боруссия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Ганновера-96», зайдет коэффициент 7.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.235.001.43
Лига Ставок 7.00 5.40 1.41
Мелбет 7.00 5.15 1.37

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ганновер-96» борется за выход в Бундеслигу, однако несколько неудачных матчей в последнее время сместили команда на пятое место в турнирной таблице с 20 очками. Тем не менее, команда показывает хороший уровень игры и на своем поле попробует дать бой именитому сопернику. Два последних матча «Ганновер-96» завершились победой над «Арминией» (2:0) и поражением от «Хайденхайма» (1:2).

«Боруссия» Д выиграла всего один матч из пяти последних в Бундеслиге, что говорит о небольшом спаде. Коллектив опустился на восьмое место с 16 баллами и тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный и игровой процесс. В кубковом матче «черно-желтые» обязаны проходить соперника из низшего дивизиона иначе болельщики не поймут. В прошлой игре «Боруссия» Д уступила лидеру Бундеслиги «Униону» (0:2), а ранее разошелся миром с «Севильей» в Лиге Чемпионов (1:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах
  • «Ганновер-96» выиграл семь домашних матчей из десяти последних
  • «Боруссия» Д выиграла у «Ганновера-96» три из пяти последних матчей
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит не лучшим образом в последний месяц, однако мы предполагаем, что команде хватит сил на выездную победу в кубке Германии. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.50 2.14 1.75
Лига Ставок 2.65 1.47 2.10 1.71
Мелбет 2.62 1.43
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Гости не проиграют этот матч
Гость
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