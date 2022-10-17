«Ганновер-96» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч кубка Германии (19.10.2022)

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вчера, 10:07

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Ганновера-96», зайдет коэффициент 7.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ганновер-96» борется за выход в Бундеслигу, однако несколько неудачных матчей в последнее время сместили команда на пятое место в турнирной таблице с 20 очками. Тем не менее, команда показывает хороший уровень игры и на своем поле попробует дать бой именитому сопернику. Два последних матча «Ганновер-96» завершились победой над «Арминией» (2:0) и поражением от «Хайденхайма» (1:2).

«Боруссия» Д выиграла всего один матч из пяти последних в Бундеслиге, что говорит о небольшом спаде. Коллектив опустился на восьмое место с 16 баллами и тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный и игровой процесс. В кубковом матче «черно-желтые» обязаны проходить соперника из низшего дивизиона иначе болельщики не поймут. В прошлой игре «Боруссия» Д уступила лидеру Бундеслиги «Униону» (0:2), а ранее разошелся миром с «Севильей» в Лиге Чемпионов (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла только один матч из пяти последних во всех турнирах

«Ганновер-96» выиграл семь домашних матчей из десяти последних

«Боруссия» Д выиграла у «Ганновера-96» три из пяти последних матчей

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит не лучшим образом в последний месяц, однако мы предполагаем, что команде хватит сил на выездную победу в кубке Германии. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.