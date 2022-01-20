«Ганза» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

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вчера, 16:36

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом гостей и на победу «Хайденхайма» коэффициент составляет 2.41. Выбрать победителем «Ганзу» можно по коэффициенту 2.95. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.91 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Хайденхайм» в нынешнем сезоне демонстрирует высокие результаты и перед стартом очередного тура второй Бундеслиги занимает третье место в турнирной таблице. Коллектив набрал 33 очка и на четыре пункта отстает от лидера. «Хайденхайм» имеет самый большой шанс за последние годы побороться за выход в Бундеслигу и порадовать болельщиков. В двух последних матчах чемпионата коллектив обыграл «Ингольштадт» (2:1), а ранее оказался сильнее «Падерборна» (2:1).

У «Ганзы» наступил кризис, и команда не может выиграть уже несколько игр подряд. Это вплотную приблизило команду к зоне вылета. «Ганза» занимает 15 место с 20 очками в активе и на три пункта опережает ближайшего соперника. В предстоящем матче за счет фактора домашнего стадионе футболисты могут попытаться зацепиться за очки с лидером, ведь каждый матч теперь важен для клуба. В кубке Германии «Ганза» уступила «РБ Лейпциг» (0:2), а в чемпионате проиграл «Ганноверу» (0:1).

Информация для ставок

«Ганза» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Хайденхайма» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Хайденхайм» выиграл три из пяти последних матчей за последнее время с «Ганзой»

Прогноз

Команды играют между собой довольно нерезультативно, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также не увидят большого количества мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Фонбет.