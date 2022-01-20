«Ганза» — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры называют фаворитом гостей и на победу «Хайденхайма» коэффициент составляет 2.41. Выбрать победителем «Ганзу» можно по коэффициенту 2.95. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.3.
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завтра, 15:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.91 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Хайденхайм» в нынешнем сезоне демонстрирует высокие результаты и перед стартом очередного тура второй Бундеслиги занимает третье место в турнирной таблице. Коллектив набрал 33 очка и на четыре пункта отстает от лидера. «Хайденхайм» имеет самый большой шанс за последние годы побороться за выход в Бундеслигу и порадовать болельщиков. В двух последних матчах чемпионата коллектив обыграл «Ингольштадт» (2:1), а ранее оказался сильнее «Падерборна» (2:1).
У «Ганзы» наступил кризис, и команда не может выиграть уже несколько игр подряд. Это вплотную приблизило команду к зоне вылета. «Ганза» занимает 15 место с 20 очками в активе и на три пункта опережает ближайшего соперника. В предстоящем матче за счет фактора домашнего стадионе футболисты могут попытаться зацепиться за очки с лидером, ведь каждый матч теперь важен для клуба. В кубке Германии «Ганза» уступила «РБ Лейпциг» (0:2), а в чемпионате проиграл «Ганноверу» (0:1).
Информация для ставок
- «Ганза» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей «Хайденхайма» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Хайденхайм» выиграл три из пяти последних матчей за последнее время с «Ганзой»
Прогноз
Команды играют между собой довольно нерезультативно, и мы предполагаем, что в этот раз болельщики также не увидят большого количества мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Фонбет.