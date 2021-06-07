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«ГАЙС» — «Ландскрона». Прогноз на матч чемпионата Швеции (08.06.2021)

сегодня, 21:47

«ГАЙС» сыграет против «Ландскроны». Этот поединок запланирован на 8 июня 2021 года. Поединок состоится в рамках очередного тура чемпионата Швеции. Этот чемпионат в самом разгаре и в нем есть на что посмотреть. Оба клуба выступают на хорошем уровне и входят в топ-5 лучших команд чемпионата. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «ГАЙС». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.03. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.35. Еще одна актуальная ставка — победа гостей по коэффициенту 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «ГАЙС» показывает хороший футбол. Чемпионат только начался, а у команды уже 13 пунктов. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице, в активе команды четыре победы, одна ничья и три поражения. Клуб забил девять голов и пропустил семь мячей. В последних матчах у «ГАЙСа» не все так хорошо, как хотелось бы клубу, команда регулярно теряет очки и много пропускает.

«Ландскрона» набрала 13 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба три победы, четыре ничьих и одно поражение. Команда забила десять мячей и пропустила восемь голов. Как и в случае с «ГАЙСом», у команды много потерь в последних поединках и много пропущенных мячей. Защита клубов находятся в плохом состоянии, команды постоянно пропускают и с этим нужно что-то делать. Скорее всего, клубы обменяются голами в этом матче.

Информация для ставок

  • «ГАЙС» пропустил семь голов в пяти последних матчах
  • «Ландскрона» пропустила шесть голов в пяти последних матчах
  • «ГАЙС» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Учитывая любовь команд к пропущенным мячам, актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на ничейный исход или победу «ГАЙС» по 1.25.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент 3.05 на исход матча Венгрия — Ирландия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.55 1.76 2.07
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:00
Хозяева не проиграют
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