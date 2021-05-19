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«Генк» — «Антверпен». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (20.05.2021)

вчера, 12:17

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам чемпионат Бельгии. «Генк» ждет в гости «Антверпен».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.884.02
Лига Ставок 1.86 3.85 3.80

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет на дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Антверпена» оценивается по 3.96, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.19. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Генк» за два тура до окончания турнира обеспечил себе место в квалификации Лиги чемпионов и имеет совсем призрачные шансы на чемпионство, поэтому будет спокойно доигрывать чемпионат. Команда на ходу, уверенно проводит матчи плей-офф, потеряв очки всего в одном поединке, сыграв вничью с «Андерлехтом» (1:1), а в ответном матче соперник уже был обыгран – победа (2:1).

«Антверпен» очень плохо проводит матчи плей-офф раунда, в четырех турах не одержав ни одной победы. В последних турах команда теряла очки с «Брюгге»: проигрыш (1:2), а еще туром ранее была ничья (0:0). У коллектива еще остаются хорошие шансы на бронзовые медали, поэтому опускать руки футболисты точно не будут.

Информация для ставок

• Серия без поражений «Генка» насчитывает пять матчей
• «Антверпен» не может выиграть четыре игры подряд
• «Генк» забивает 18 поединков подряд
• «Антверпен» забивал на выезде в 11 из 13 последних матчей

Прогноз

«Антверпен» приложит все усилия для победы, но «Генк» не собирается просто так дарить очки, поэтому нас ожидает очень интересный футбол. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.60 1.83 2.17
Лига Ставок 2.39 1.53 1.91 1.83
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Антверпен (Дёрне).
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