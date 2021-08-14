«Генк» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.08.2021)

1628923646

вчера, 09:47

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертый тур чемпионата Бельгии. «Генк» ждет в гости «Оуд-Хеверли».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, а поставить на победу можно по коэффициенту 1.47. Победа «Оуд-Хеверли» оценивается по 7.2, ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Генк», отправив своего игрока в Германию, набрал всего четыре очка в трех стартовых поединках чемпионата и уже успел покинуть квалификацию Лиги чемпионов. Теперь коллектив постарается попасть в групповой турнир Лиги Европы, а также сосредоточиться на чемпионате страны, где недопустимо так часто терять очки, если команда хочет побороться за медали. В прошлом матче «Генк» еще раз уступил донецкому «Шахтёру» (1:2) в Лиге чемпионов, а ранее коллектив обыграл «Кортрейк» (2:1).

«Оуд-Хеверли» на удивление многим все три игры чемпионата сыграл вничью, что не позволяет рассуждать о форме команды. Коллективу необходимо побеждать, чтобы пробираться вверх по турнирной таблице. Последние два матча команды закончились ничейными результатами с «Шарлеруа» (1:1) и «Серкль Брюгге» (1:1).

Информация для ставок

• «Генк» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, а три последних матча «Оуд-Хеверли» закончились с одинаковым счетом (1:1).

• Шесть последних домашних матчей «Генка» закончились исходом «обе забьют»

• «Оуд-Хеверли» не выиграл ни одного матча из пяти последних на поле «Генка»

• Пять из шести последних личных встреч коллективов закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Генка» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.26 в букмекерской конторе Мелбет.