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«Генк» — «Шахтёр» Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

вчера, 23:10

В поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Генка» и «Шахтёра». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.213.462.28
Мелбет 2.80 3.50 2.33
1XBET 2.78 3.50 2.38
BetBoom 2.80 3.49 2.44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Шахтёр». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Генка» оценивается в 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.32.

Букмекеры несильно верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Генк» не совсем удачно стартовал в родном чемпионате, набрав в двух турах всего одно очко. Команда сразилась со «Стандардом» (1:1) и с «Остенде» (3:4). Теперь же вся концентрация на Лигу чемпионов, где предстоит сыграть с очень сильным соперником и попытаться всеми силами пройти в следующий раунд квалификации.

«Шахтёр» летом пошумел на трансферном рынке, подготавливаясь к Лиге чемпионов. Клуб потратил на новых футболистов около 46 миллионов евро, что для Восточной Европы является очень серьезной суммой. Теперь же коллектив ждет первый матч в квалификации, где необходимо уже с первого матча показывать свой уровень и добывать победу. В матчах национального чемпионата «Шахтёр» провел две игры, обыграв «Ингулец» (2:1) и «Львов» (3:0).

Информация для ставок

  • «Шахтёр» не проигрывает пять матчей подряд
  • Безвыигршная серия «Генка» насчитывает три поединка
  • Донецкий клуб забил в девяти из десяти последних игр
  • Последние семь встреч с участием «Генка» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Шахтёр» фаворит встречи и сильнее своего соперника по игре и подбору футболистов. Команда будет стараться подтвердить это на футбольном поле. Обыграть довольно крепкий «Генк» будет непросто, но футболисты приложат максимум усилий, чтобы добыть результат и порадовать своих болельщиков. Сделать ставку на победу «Шахтёра» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее стало известно, с кем может встретиться победитель этой пары в следующем раунде квалификации.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.74 1.65 2.30
Мелбет 2.31 1.68
1XBET 2.23 1.73
BetBoom 3.67 1.28 2.24 1.64 1.76 2.06
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bn4uef75556h
bn4uef75556h
сегодня в 00:51
Футбольный клуб Шахтёр (Донецк) выиграет матч
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