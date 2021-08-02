«Генк» — «Шахтёр» Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (03.08.2021)

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вчера, 23:10

В поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Генка» и «Шахтёра». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Шахтёр». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Генка» оценивается в 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.32.

Букмекеры несильно верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Генк» не совсем удачно стартовал в родном чемпионате, набрав в двух турах всего одно очко. Команда сразилась со «Стандардом» (1:1) и с «Остенде» (3:4). Теперь же вся концентрация на Лигу чемпионов, где предстоит сыграть с очень сильным соперником и попытаться всеми силами пройти в следующий раунд квалификации.

«Шахтёр» летом пошумел на трансферном рынке, подготавливаясь к Лиге чемпионов. Клуб потратил на новых футболистов около 46 миллионов евро, что для Восточной Европы является очень серьезной суммой. Теперь же коллектив ждет первый матч в квалификации, где необходимо уже с первого матча показывать свой уровень и добывать победу. В матчах национального чемпионата «Шахтёр» провел две игры, обыграв «Ингулец» (2:1) и «Львов» (3:0).

Информация для ставок

«Шахтёр» не проигрывает пять матчей подряд

Безвыигршная серия «Генка» насчитывает три поединка

Донецкий клуб забил в девяти из десяти последних игр

Последние семь встреч с участием «Генка» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Шахтёр» фаворит встречи и сильнее своего соперника по игре и подбору футболистов. Команда будет стараться подтвердить это на футбольном поле. Обыграть довольно крепкий «Генк» будет непросто, но футболисты приложат максимум усилий, чтобы добыть результат и порадовать своих болельщиков. Сделать ставку на победу «Шахтёра» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее стало известно, с кем может встретиться победитель этой пары в следующем раунде квалификации.