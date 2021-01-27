«Генк» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.01.2021)

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27 января 2021, 19:51

В 22-м туре чемпионата Бельгии «Зюлте-Варегем» приедет в гости к одному из лидеров нынешнего сезона «Генку». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 27 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.5. В случае победы «Зюлте-Варегема», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать за 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.79 за ТБ3 и ТМ3 за 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.58.

Форма команд

«Генк» на данный момент считается одним из самых популярных клубов Бельгии. Сейчас команда занимает 2-е место в таблице, но отставание от «Брюгге» уж слишком большое (12 очков). Последние результаты клуба оставляют желать лучшего. В прошлом туре «Генк» уступил главному конкуренту «Брюгге» (3:2), а несколько ранее не смог одолеть «Гент» (1:1).

«Зюлте-Варегем» расположился в середине таблицы на 11-м месте, набрав 30 очков. Команда достаточно обезопасила себя от зоны вылета, но и претендентом на еврокубки ее можно назвать с натяжкой. После трех побед подряд в чемпионате Бельгии, последовало два обидных поражения от «Хеверли Лувен» (2:3) и «Беерсхота» (3:0). Как продолжится чемпионат для гостей, зависит лишь от них.

Информация для ставок

«Генк» не выигрывает уже четыре матча подряд.

Во всех трех последних встречах команд неизменно побеждали гости тех поединков.

«Генк» не проигрывает в домашних стенах уже девять матчей.

Четыре из пяти последних матчей «Зюлте-Варегема» заканчивались с исходом ТБ 2.5.

Прогноз

«Генк» считается несомненным фаворитом данного поединка и имеет все шансы доказать это на поле. Команда не хочет отдавать второе место в таблице, а для этого необходимо набирать очки во всех встречах. Рекомендуем победу «Генка» за 1.5. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет.