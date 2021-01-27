«Генк» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.01.2021)

В 22-м туре чемпионата Бельгии «Зюлте-Варегем» приедет в гости к одному из лидеров нынешнего сезона «Генку». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 27 января 2021 года.
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3 : 2
завершен
27 января 2021, 20:45
среда
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.5. В случае победы «Зюлте-Варегема», зайдет коэффициент 6.3. Ничью можно выбрать за 4.3.
Также в линии букмекеры предлагают 1.79 за ТБ3 и ТМ3 за 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.58.
Форма команд
«Генк» на данный момент считается одним из самых популярных клубов Бельгии. Сейчас команда занимает 2-е место в таблице, но отставание от «Брюгге» уж слишком большое (12 очков). Последние результаты клуба оставляют желать лучшего. В прошлом туре «Генк» уступил главному конкуренту «Брюгге» (3:2), а несколько ранее не смог одолеть «Гент» (1:1).
«Зюлте-Варегем» расположился в середине таблицы на 11-м месте, набрав 30 очков. Команда достаточно обезопасила себя от зоны вылета, но и претендентом на еврокубки ее можно назвать с натяжкой. После трех побед подряд в чемпионате Бельгии, последовало два обидных поражения от «Хеверли Лувен» (2:3) и «Беерсхота» (3:0). Как продолжится чемпионат для гостей, зависит лишь от них.
Информация для ставок
- «Генк» не выигрывает уже четыре матча подряд.
- Во всех трех последних встречах команд неизменно побеждали гости тех поединков.
- «Генк» не проигрывает в домашних стенах уже девять матчей.
- Четыре из пяти последних матчей «Зюлте-Варегема» заканчивались с исходом ТБ 2.5.
Прогноз
«Генк» считается несомненным фаворитом данного поединка и имеет все шансы доказать это на поле. Команда не хочет отдавать второе место в таблице, а для этого необходимо набирать очки во всех встречах. Рекомендуем победу «Генка» за 1.5. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет.