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«Кельн» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

вчера, 16:17
Кельн

Ставки букмекеров

Эксперты ожидают победы хозяев в предстоящем матче. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на успех «Кельна» по коэффициенту 1.57. Шансы «Арминии» заработать три очка оцениваются в 6.00, а ничейный исход идет по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.446.51
Фонбет 1.50 4.30 6.30
Мелбет 1.57 4.54 6.40
1XBET 1.57 4.54 6.40
BetBoom 1.54 4.42 6.38

Также аналитики склоняются к результативному формату противостояния. Поставить на ТБ(2,5) голов предложено по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кельн» претендует на еврокубки. Прямо сейчас клуб базируется на седьмом месте чемпионата, отставая от первой шестерки на один балл. По ходу текущего розыгрыша Бундеслиги «козлы» организовали 12 побед и 10 ничьих, что суммарно принесло 46 очков. Еще в восьми матчах фиксировались поражения, а показатели забитых и пропущенных голов установлены на зеркальных отметках – 44:44.

Отметим, что два предыдущих матча лиги «Кельн» провел продуктивно, поочередно победив «Майнц» (3:2) и «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:1).

«Арминия» находится в зоне прямого вылета, занимая предпоследнюю позицию рейтинга. В активе клуб 26 баллов, которые принесли пять выигранных и 11 ничейных матчей. Также команда потерпел 14 проигрышей в Бундеслиге, забив 23 гола, при 26 пропущенных мячах.

Выделим, что в двух минувших турах Бундеслиги «Арминия» очки не набирала. Последовательными для команды оказались поражения от «Вольфсбурга» (0:4) и «Баварии» (0:3).

Информация для ставок

  • «Кельн» выиграл 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Арминия» проигрывала в 5 предыдущих гостевых матчах
  • «Кельн» побеждал «Арминию» в 3 прошлых матчах на своем поле

Прогноз

Ставка на победу «Кельна» видится оптимальным решением для этого матча. Пари с таким условием букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.11 1.81 1.63 2.41
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:28
По моему мнению, все предельно ясно в данном поединке, где совсем не зря гораздо более живой и подвижный Кельн выставлен явным фаворитом. Который не так давно сумел засушить атакующие стремления даже сильного леверкузенского Байера 1:0, идущего сейчас 4-м в рейтинге Фрайбурга 1:0 и нашумевшего в Европе франкфуртского Айнтрахта 1:0. Уж не знаю, что тут может сделать с хозяевами вконец расклеившаяся Арминия!
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