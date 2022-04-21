«Кельн» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (23.04.2022)

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вчера, 16:17

Ставки букмекеров

Эксперты ожидают победы хозяев в предстоящем матче. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на успех «Кельна» по коэффициенту 1.57. Шансы «Арминии» заработать три очка оцениваются в 6.00, а ничейный исход идет по котировке 4.20.

Также аналитики склоняются к результативному формату противостояния. Поставить на ТБ (2,5) голов предложено по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Кельн» претендует на еврокубки. Прямо сейчас клуб базируется на седьмом месте чемпионата, отставая от первой шестерки на один балл. По ходу текущего розыгрыша Бундеслиги «козлы» организовали 12 побед и 10 ничьих, что суммарно принесло 46 очков. Еще в восьми матчах фиксировались поражения, а показатели забитых и пропущенных голов установлены на зеркальных отметках – 44:44.

Отметим, что два предыдущих матча лиги «Кельн» провел продуктивно, поочередно победив «Майнц» (3:2) и «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:1).

«Арминия» находится в зоне прямого вылета, занимая предпоследнюю позицию рейтинга. В активе клуб 26 баллов, которые принесли пять выигранных и 11 ничейных матчей. Также команда потерпел 14 проигрышей в Бундеслиге, забив 23 гола, при 26 пропущенных мячах.

Выделим, что в двух минувших турах Бундеслиги «Арминия» очки не набирала. Последовательными для команды оказались поражения от «Вольфсбурга» (0:4) и «Баварии» (0:3).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Арминия» проигрывала в 5 предыдущих гостевых матчах

«Кельн» побеждал «Арминию» в 3 прошлых матчах на своем поле

Прогноз

Ставка на победу «Кельна» видится оптимальным решением для этого матча. Пари с таким условием букмекерская компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.57.