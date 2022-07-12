«Магдебург» — «Фортуна» Дюссельдорф. Прогноз на матч Второй Бундеслиги (16.07.2022)

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12 июля 2022, 11:32

Ставки букмекеров

Если следовать линии, которую опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, «Фортуна» является умеренным фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу гостей играются по коэффициенту 2.28, на ничью можно поставить по цене 3.35, а победа «Магдебург» доступна по котировке 3.00.

Касательно возможной результативности в противостоянии, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового исхода. Вариант ТБ (2,5) гола доступен по котировке 1.78, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Магдебург» — это новичок Второй Бундеслиги Германии. В прошлом сезоне клуб успешно выступил в третьем по значимости дивизионе страны, где он завоевал чемпионский титул.

За 36 сыгранных туров футболисты «Магдебурга» одержали 24 победы и шесть ничьих, допустив только шесть проигрышей. Также стоит отметить результативную атаку коллектива, которая забила в общей сложности 83 гола по ходу кампании.

«Фортуна» не смогла зацепиться за место в призовой тройке прошлого созыва Второй Бундеслиги. Проведя неровный сезон, клуб из Дюссельдорфа финишировал на десятом месте с дистанцией от зоны плей-офф в 16 баллов.

Игроки «Фортуны» по ходу чемпионата добыли 11 побед и столько же ничейных результатов, зафиксировав 12 поражений от оппонентов.

Информация для ставок

«Магдебург» забил 34 гола за 18 домашних матчей чемпионата в прошлом сезоне

«Фортуна» забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 4 официальных матчей

Команды обменялись голами в 2 из последних 4 очных встреч

Прогноз

С учетом результативной атаки «Магдебурга», а также статуса фаворита «Фортуны», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.