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«Герта» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (09.05.2021)

вчера, 12:49

В 32-м туре чемпионата Германии «Герта» на своем поле принимает «Арминию».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.744.20
Фонбет Live! 1.85 3.60 4.30
Мелбет 1.87 3.68 4.43
1XBET 1.70 15.00 2.35
BetBoom 1.94 3.48 4.17

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88. Поставить на победу «Арминии» можно по 4.2. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.15 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.75 на ТМ 2.5.

Форма команд

Команды имеют одинаковое количество очков, но у клуба из Берлина сыграно на одну игру меньше. «Герта» показывает хорошие результаты, благодаря которым смогла существенно поправить своем положение в турнирной таблице. Матч с «Арминией» станет решающим для обоих клубов в борьбе за сохранение места в Бундеслиге. В прошлом матче «Герта» выиграла у «Фрайбурга» (3:0), а туром ранее разошлась миром с «Майнцем» (1:1).

«Арминия» только в прошлом матче прервала свою серию без поражений, но команда остается мотивированной на последние игры сезона. Руководство поставило серьезную задачу по сохранении прописки. В последних играх «Арминия» проиграла (0:5) «Боруссии» М и оказалась сильнее «Шальке» (1:0).

Информация для ставок

• «Герта» проиграла всего три матча из десяти последних в чемпионате, а «Арминия» уступила четыре раза
• Четыре последних домашних матча «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Арминия» не может обыграть «Герту» на выезде на протяжении 11 матчей подряд
• Пять из восьми последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. Исходя из статистики личных встреч против «Арминии», предполагаем, что команда сможет одержать победу в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.46 1.96 1.94 1.52 2.69
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.72 1.47 1.40 2.80 1.50 2.65
BetBoom 2.49 1.55 1.78 2.08 1.43 2.90
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sv_1969
sv_1969
вчера в 12:58
Хозяева не проиграют
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