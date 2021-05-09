«Герта» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (09.05.2021)

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вчера, 12:49

В 32-м туре чемпионата Германии «Герта» на своем поле принимает «Арминию».

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88. Поставить на победу «Арминии» можно по 4.2. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.7.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.15 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.75 на ТМ 2.5.

Форма команд

Команды имеют одинаковое количество очков, но у клуба из Берлина сыграно на одну игру меньше. «Герта» показывает хорошие результаты, благодаря которым смогла существенно поправить своем положение в турнирной таблице. Матч с «Арминией» станет решающим для обоих клубов в борьбе за сохранение места в Бундеслиге. В прошлом матче «Герта» выиграла у «Фрайбурга» (3:0), а туром ранее разошлась миром с «Майнцем» (1:1).

«Арминия» только в прошлом матче прервала свою серию без поражений, но команда остается мотивированной на последние игры сезона. Руководство поставило серьезную задачу по сохранении прописки. В последних играх «Арминия» проиграла (0:5) «Боруссии» М и оказалась сильнее «Шальке» (1:0).

Информация для ставок

• «Герта» проиграла всего три матча из десяти последних в чемпионате, а «Арминия» уступила четыре раза

• Четыре последних домашних матча «Герты» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Арминия» не может обыграть «Герту» на выезде на протяжении 11 матчей подряд

• Пять из восьми последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Герта» играет домашний матч и очень нуждается в очках. Исходя из статистики личных встреч против «Арминии», предполагаем, что команда сможет одержать победу в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.