«Герта» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

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вчера, 18:33

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать за 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Герта» практически не выигрывает в чемпионате и закономерно располагается в зоне вылета. Берлинский клуб занимает 16 место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Хозяева могут побороться за очки, ведь их соперник находится в кризисном состоянии и вряд ли будет слишком явно доминировать на футбольном поле. В прошлом туре «Герта» отстояла ничью на выезде с «Фрайбургом» (1:1), а ранее проиграла прямому конкуренту «Хоффенхайму» (1:3).

«РБ Лейпциг» очень подкосило поражение в Лиге чемпионом от «Манчестер Сити» (0:7). После этой футбольной трагедии команда смогла выиграть лишь кубковый матч, а в чемпионате опустилась уже на пятое место с 45 баллами. Гостям очень нужна победа в этой встрече, чтобы вернуть уверенность в своих силах. В прошлой игре кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0), а в чемпионате крупно уступил на своем поле «Майнцу» (0:3).

Информация для ставок

«Герта» выиграла только два матча из десяти последних официальных матчей

«РБ Лейпциг» проиграл три последних матча на выезде во всех турнирах

12 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Герта» проиграла пять последних матчей «РБ Лейпциг»

Прогноз

Команды практически всегда в личных встречах играют результативно и в этот раз наверняка не изменят этой традиции. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.