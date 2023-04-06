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«Герта» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

вчера, 18:33
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать за 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.484.251.63
Pari 5.40 4.10 1.60

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Герта» практически не выигрывает в чемпионате и закономерно располагается в зоне вылета. Берлинский клуб занимает 16 место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Хозяева могут побороться за очки, ведь их соперник находится в кризисном состоянии и вряд ли будет слишком явно доминировать на футбольном поле. В прошлом туре «Герта» отстояла ничью на выезде с «Фрайбургом» (1:1), а ранее проиграла прямому конкуренту «Хоффенхайму» (1:3).

«РБ Лейпциг» очень подкосило поражение в Лиге чемпионом от «Манчестер Сити» (0:7). После этой футбольной трагедии команда смогла выиграть лишь кубковый матч, а в чемпионате опустилась уже на пятое место с 45 баллами. Гостям очень нужна победа в этой встрече, чтобы вернуть уверенность в своих силах. В прошлой игре кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0), а в чемпионате крупно уступил на своем поле «Майнцу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Герта» выиграла только два матча из десяти последних официальных матчей
  • «РБ Лейпциг» проиграл три последних матча на выезде во всех турнирах
  • 12 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Герта» проиграла пять последних матчей «РБ Лейпциг»

Прогноз

Команды практически всегда в личных встречах играют результативно и в этот раз наверняка не изменят этой традиции. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.38 2.09 1.80 1.64 2.37
Pari 2.05 1.77
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:26
Скорее всего что в этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:03
Думаю что в этом матче обе команды забьют !
Гость
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