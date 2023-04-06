«Герта» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (08.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать за 4.1.
|
- : -
завтра, 19:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Герта» практически не выигрывает в чемпионате и закономерно располагается в зоне вылета. Берлинский клуб занимает 16 место с 22 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Хозяева могут побороться за очки, ведь их соперник находится в кризисном состоянии и вряд ли будет слишком явно доминировать на футбольном поле. В прошлом туре «Герта» отстояла ничью на выезде с «Фрайбургом» (1:1), а ранее проиграла прямому конкуренту «Хоффенхайму» (1:3).
«РБ Лейпциг» очень подкосило поражение в Лиге чемпионом от «Манчестер Сити» (0:7). После этой футбольной трагедии команда смогла выиграть лишь кубковый матч, а в чемпионате опустилась уже на пятое место с 45 баллами. Гостям очень нужна победа в этой встрече, чтобы вернуть уверенность в своих силах. В прошлой игре кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0), а в чемпионате крупно уступил на своем поле «Майнцу» (0:3).
Информация для ставок
- «Герта» выиграла только два матча из десяти последних официальных матчей
- «РБ Лейпциг» проиграл три последних матча на выезде во всех турнирах
- 12 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Герта» проиграла пять последних матчей «РБ Лейпциг»
Прогноз
Команды практически всегда в личных встречах играют результативно и в этот раз наверняка не изменят этой традиции. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.