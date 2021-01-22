«Герта» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (23.01.2021)

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22 января 2021, 23:55

В 18-м туре чемпионата Германии «Герта» на своем поле принимает «Вердер». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 23 января 2021 года.

Ставки букмекеров

«Герта» считается фаворитом в данной встрече за счет домашнего поля. Поставить на победу команды из Берлина можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.21. Поставить на победу «Вердера» можно за 3.40. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.45.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 2.18 на то, что в матче будет забито больше 2 голов и 1.73 на ТМ 2,5.

Форма команд

Команды являются соседями по турнирной таблице и занимают 14-е и 13-е места, соответственно. Последние результаты команд довольно разнообразны. Бременцы на выезде проиграли «Боруссии М» (1:0), но ранее победили дома «Аугсбург» (2:0). В свою очередь «Герта» уступила дома «Хоффенхайму» (0:3) и разошлась миром с «Кельном» (0:0).

Команды находятся примерно в равных физических и моральных кондициях. Можно предположить, что встреча будет насыщена борьбой в центре поля и большим количеством фолов.

Информация для ставок

«Герта» не побеждает в 3 матчах подряд

«Вердер» одержал победу в двух из последних пяти матчей

Прогноз

Предлагаем ставку ТМ 2,5 в букмекерской конторе Мелбет за 1.73. Команды очень нуждаются в очках и просто так отдавать победу не захотят.

Альтернативным вариантом может послужить ставка Х2 на «Вердер» за 1.71.

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