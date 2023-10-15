Гибралтар – Ирландия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.10.2023)

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вчера, 21:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Ирландия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.07. Победа сборной Гибралтара оценивается за 45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 13.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.05. Сделать ставку на тотал меньше 3.5 можно по коэффициенту 1.78. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.4.

Форма команд

Сборная Гибралтара проиграла все свои матчи в этой квалификации и не забила ни одного мяча. Из положительных моментов можно отметить, что коллектив стал гораздо меньше пропускать, но проблему результата это не отменяет. В поединке с Ирландией хозяева постараются в очередной раз как можно лучше сыграть в обороне, а гол в ворота соперника и вовсе станет праздником. Два последних матча Гибралтара завершились крупными поражениями от Уэльса (0:4) и Греции (0:5).

Ирландия набрала лишь три пункта и в такой сложной группе уже давно потеряла шансы на выход из группы. В выездной встрече с аутсайдером гости могут немного поднять себе настроение крупной победой, но сути это не поменяет. Ирландия не готова конкурировать с более сильными соперниками, а в последнем туре уступила на своем поле Греции (0:2).

Информация для ставок

Сборная Гибралтара проиграла семь последних матчей подряд

Ирландия выиграла лишь один поединок из шести последних на выезде

Сборная Ирландии выиграла все пять личных встреч с Гибралтаром, не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Матч не несет в себе турнирного значения для обеих команд, поэтому предположим, что гости смогут забить несколько мячей в ворота Гибралтара. Сделать ставку на победу Ирландии с форой (-3) можно сделать в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.