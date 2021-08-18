«Гомель» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (21.08.2021)

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вчера, 20:33

21 августа в чемпионате Беларуси состоится игра 20-го тура, в котором «Гомель» на домашней арене сыграет против минского «Динамо». Вашему вниманию прогноз с обзором линии букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не выделяют очевидного фаворита в этой встрече, отдавая лишь небольшое преимущество гостям. Поставить на победу «Гомеля» можно по коэффициенту 2.99, ничья идет по коэффициенту 3.40, а победа минского «Динамо» — по коэффициенту 2.24.

Что касается результативности предстоящего поединка, то здесь букмекер не отдает преимущества какому-то исходу. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) идут с одинаковыми коэффициентами 1.90.

Форма команд

«Гомель» вполне успешно проводит этот сезон в Высшей лиге. К двадцатому туру команда подходит на пятом месте рейтинга с такими показателями: девять побед, пять ничьих и четыре поражения. Эти результаты принесли ей суммарно 32 балла, а дистанция от лидирующей тройки составляет семь очков. В последнем туре чемпионата «Гомель» уступил в гостях «Неману» (0:1) с минимальным счетом. Прежде команда разошлась миром с БАТЭ (2:2), а также победила в гостях «Спутник» (3:0).

«Динамо» ведет борьбу с «Рухом» за третье место, которое команды на данный момент разделяют. Столичный клуб по ходу текущего чемпионата смог добыть 12 побед и три ничьи, потерпев четыре поражения. Серия без фиаско «Динамо» в чемпионате достигла уже шести туров, а в предыдущем поединке лиги минчанам удалось легко победит дома «Динамо» из Бреста (2:0).

Информация для ставок

«Гомель» не проигрывал в домашних матчах чемпионата в этом сезоне (пять побед и три ничьи)

В 9 гостевых играх лиги «Динамо» одержало пять побед (3 ничьи и 1 поражение)

«Динамо» не проигрывало в 10 прошлых поединках на поле «Гомеля» (8 побед и 2 ничьи)

Прогноз

На своем поле «Гомель» выступает очень уверенно, что подтверждает отсутствие поражений в пассиве команды. У «Динамо» достаточно положительная статистика визитов на поле соперника. Учитывая, что гости стремятся к призовой тройке, предлагаем сделать ставку со страховкой – победа «Динамо» с форой (0) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче квалификации Лиги чемпионов.