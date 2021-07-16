«Гомель» — «Рух» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (17.07.2021)

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вчера, 23:24

«Гомель» и «Рух» из Бреста проведут очную встречу в рамках очередного тура чемпионата Беларуси. Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекеров на поединок, который состоится 17 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити не определили фаворита в предстоящей игре. Ставки на победу «Гомеля» идут по коэффициенту 2.55, «Руха» — 2.51. Вероятность того, что команды сыграют вничью и разделят очки, оценивается экспертами котировкой 3.44.

Согласно предложенной линии, матч в Гомеле обещает быть результативным. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Гомель» очень достойной провел первый круг чемпионата Беларуси. За 15 сыгранных туров команда смогла одержать восемь побед и три ничьи, проиграв только три поединка. На данный момент «Гомель» занимает пятое место в турнирной таблице.

«Рух» тоже может занести себе в актив первую часть белорусского чемпионата. Коллективу из Бреста удалось закрепиться в первой тройке с такими результатами: восемь побед, пять ничьих и только два поражения.

Информация для ставок

• «Гомель» не проигрывал во всех 6 домашних матчах чемпионата – 5 побед и 1 ничья

• «Рух» не уступал в 5 из 7 гостевых поединках Высшей лиги в этом сезоне

• В 4 из 6 прошлых матчах с участием «Руха» сыграла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

К очной встрече соперники подходят в отличной форме. «Гомель» и «Рух» преимущественно надежно обороняются, редко позволяя своим соперникам хозяйничать в собственной штрафной площади. Предлагаем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 2.04 в букмекерской конторе Бетсити.