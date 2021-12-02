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«Гранада» — «Алавес». Прогноз на матч испанской Примеры (03.12.2021)

вчера, 23:19

«Гранада» примет «Алавес» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.693.123.04
Фонбет 2.60 3.00 3.00
Мелбет 2.62 3.15 3.17
1XBET 2.62 3.15 3.17
BetBoom 2.53 3.14 3.14

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Гранада». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа «Алавеса» в 2.90.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Гранада» расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и шесть поражений. «Гранада» забила 14 голов и пропустила 22 мяча. В последних матчах испанский коллектив сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао, а также дважды уступил «Реалу» и «Эспаньолу».

«Алавес» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Алавеса» 11 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних играх испанский коллектив проиграл «Сельте», а также сыграл вничью с «Севильей» и выиграл у «Леванте».

Информация для ставок

  • «Алавес» выиграл два матча из последних пяти
  • «Гранада» выиграла два матча из последних пяти
  • У «Алавеса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Гранада» не проиграет. На такое событие дают коэффициент 3.00. Несмотря на то, что «Алавес» смотрится неплохо в последних матчах, «Гранада» играет в атакующий и зрелищный футбол. Она не позволит «Алавесу» так просто забрать три очка.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.85 1.60 2.49 1.28 3.98
Мелбет 1.63 2.49
1XBET 1.63 2.49
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:38
В этом матче победу одержит команда "Гранада". Удачи
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