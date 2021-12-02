«Гранада» — «Алавес». Прогноз на матч испанской Примеры (03.12.2021)

«Гранада» примет «Алавес» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворит игры — «Гранада». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа «Алавеса» в 2.90.
Дополнительная ставка — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.90.
Форма команд
«Гранада» расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и шесть поражений. «Гранада» забила 14 голов и пропустила 22 мяча. В последних матчах испанский коллектив сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао, а также дважды уступил «Реалу» и «Эспаньолу».
«Алавес» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Алавеса» 11 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних играх испанский коллектив проиграл «Сельте», а также сыграл вничью с «Севильей» и выиграл у «Леванте».
Информация для ставок
- «Алавес» выиграл два матча из последних пяти
- «Гранада» выиграла два матча из последних пяти
- У «Алавеса» шесть забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Гранада» не проиграет. На такое событие дают коэффициент 3.00. Несмотря на то, что «Алавес» смотрится неплохо в последних матчах, «Гранада» играет в атакующий и зрелищный футбол. Она не позволит «Алавесу» так просто забрать три очка.