«Гранада» — «Алавес». Прогноз на матч испанской Примеры (03.12.2021)

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вчера, 23:19

«Гранада» примет «Алавес» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Гранада». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа «Алавеса» в 2.90.

Дополнительная ставка — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Гранада» расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 12 баллов. У команды две победы, шесть ничьих и шесть поражений. «Гранада» забила 14 голов и пропустила 22 мяча. В последних матчах испанский коллектив сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао, а также дважды уступил «Реалу» и «Эспаньолу».

«Алавес» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, дважды играла вничью и проиграла в восьми матчах. У «Алавеса» 11 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних играх испанский коллектив проиграл «Сельте», а также сыграл вничью с «Севильей» и выиграл у «Леванте».

Информация для ставок

«Алавес» выиграл два матча из последних пяти

«Гранада» выиграла два матча из последних пяти

У «Алавеса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Гранада» не проиграет. На такое событие дают коэффициент 3.00. Несмотря на то, что «Алавес» смотрится неплохо в последних матчах, «Гранада» играет в атакующий и зрелищный футбол. Она не позволит «Алавесу» так просто забрать три очка.