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«Гранада» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (03.04.2021)

вчера, 23:34

«Гранада» примет «Вильярреал». Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года и будет сыгран в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.953.312.14
Лига Ставок 3.85 3.35 2.09
Фонбет 3.65 3.20 2.15
Мелбет 3.98 3.26 2.18
Pin-Up.ru 3.85 3.30 2.14
BetBoom 3.84 3.29 2.13

Ставки букмекеров

«Вильярреал» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20. Еще одна актуальная ставка на поединок — победа «Гранады» по 3.65.

Форма команд

«Гранада» в этом сезоне очень хороша и заслуженно занимает восьмую строчку в таблице. Если бы «Гранаде» больше везло в отдельных матчах, этот клуб мог бы держаться в зоне еврокубков. У команды 36 набранных баллов. Клуб выиграл десять поединков, шесть раз играл вничью и проиграл 12 матчей. В активе «Гранады» 34 забитых и 46 пропущенных.

«Вильярреал» в последнее время не похож сам на себя. Клуб расположился на седьмой строчке и набрал 43 пункта. В активе команды десять побед, 13 ничьих и пять поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 31 мяч.

Информация для ставок

  • «Вильярреал» победил в двух матчах из последних пяти
  • «Гранада» проиграла в трех матчах из последних пяти
  • «Вильярреал» выиграл только четыре матча из 14 в гостях

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше трех по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на то, что обе команды забьют, а «Гранада» не проиграет по коэффициенту 2.60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сарагоса» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.62 1.73 2.21
Лига Ставок 2.41 1.58 1.74 2.11
Мелбет 1.81 2.16
Pin-Up.ru 2.35 1.62 1.71 2.18 1.39 3.10
BetBoom 2.36 1.63 1.72 2.19 1.39 3.11
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:41
Гости не проиграют
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