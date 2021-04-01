«Гранада» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (03.04.2021)

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вчера, 23:34

«Гранада» примет «Вильярреал». Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года и будет сыгран в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Вильярреал» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20. Еще одна актуальная ставка на поединок — победа «Гранады» по 3.65.

Форма команд

«Гранада» в этом сезоне очень хороша и заслуженно занимает восьмую строчку в таблице. Если бы «Гранаде» больше везло в отдельных матчах, этот клуб мог бы держаться в зоне еврокубков. У команды 36 набранных баллов. Клуб выиграл десять поединков, шесть раз играл вничью и проиграл 12 матчей. В активе «Гранады» 34 забитых и 46 пропущенных.

«Вильярреал» в последнее время не похож сам на себя. Клуб расположился на седьмой строчке и набрал 43 пункта. В активе команды десять побед, 13 ничьих и пять поражений. Клуб забил 39 голов и пропустил 31 мяч.

Информация для ставок

«Вильярреал» победил в двух матчах из последних пяти

«Гранада» проиграла в трех матчах из последних пяти

«Вильярреал» выиграл только четыре матча из 14 в гостях

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше трех по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на то, что обе команды забьют, а «Гранада» не проиграет по коэффициенту 2.60.

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