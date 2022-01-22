«Астерас» — «Аполлон» (Смирнис). Прогноз на матч греческой Суперлиги (24.01.2022)

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вчера, 23:58

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом игры букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы «Аполлона» зайдет коэффициент 6.. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.2, а ТМ 2.5 можно взять по 1.65. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Астерас» последние два матча чемпионата провел скромно по забитым голам, но максимально по результату. Команда с одинаковым счетом (1:0) обыграла сначала ОФИ, а затем и «Волос» и после 17 сыгранных поединков расположилась на седьмом месте в турнирной таблице.

«Аполлон» подобными результатами порадовать своих болельщиков не сумел, коллектив завоевал в последних двух поединках лишь один балл. Ничью удалось расписать дома с «Арисом» (0:0), а уступил клуб на выезде «Волосу» со счетом (0:2).

Информация для ставок

«Астерас» выиграл три из четырех последних матчей

Безвыигрышная серия «Аполлона» насчитывает 10 поединков

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Пять из семи последних игр с участием «Аполлона» и пять из шести «Астераса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В очных поединках команды не радуют зрителей большим количеством голов. Скорее всего, и в нынешней встрече сделают больший акцент на оборонительные действия, потому ждать много голов не стоит. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.