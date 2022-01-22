«Астерас» — «Аполлон» (Смирнис). Прогноз на матч греческой Суперлиги (24.01.2022)

Ставки букмекеров
Однозначным фаворитом игры букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы «Аполлона» зайдет коэффициент 6.. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
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завтра, 20:30
Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.2, а ТМ 2.5 можно взять по 1.65. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.4.
Форма команд
«Астерас» последние два матча чемпионата провел скромно по забитым голам, но максимально по результату. Команда с одинаковым счетом (1:0) обыграла сначала ОФИ, а затем и «Волос» и после 17 сыгранных поединков расположилась на седьмом месте в турнирной таблице.
«Аполлон» подобными результатами порадовать своих болельщиков не сумел, коллектив завоевал в последних двух поединках лишь один балл. Ничью удалось расписать дома с «Арисом» (0:0), а уступил клуб на выезде «Волосу» со счетом (0:2).
Информация для ставок
- «Астерас» выиграл три из четырех последних матчей
- Безвыигрышная серия «Аполлона» насчитывает 10 поединков
- Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
- Пять из семи последних игр с участием «Аполлона» и пять из шести «Астераса» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В очных поединках команды не радуют зрителей большим количеством голов. Скорее всего, и в нынешней встрече сделают больший акцент на оборонительные действия, потому ждать много голов не стоит. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.