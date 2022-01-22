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«Астерас» — «Аполлон» (Смирнис). Прогноз на матч греческой Суперлиги (24.01.2022)

вчера, 23:58

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом игры букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы «Аполлона» зайдет коэффициент 6.. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.50 3.95 7.30
Мелбет 1.54 3.98 6.80
1XBET 1.54 3.98 6.80
BetBoom 1.50 4.00 6.40

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 2.2, а ТМ 2.5 можно взять по 1.65. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Астерас» последние два матча чемпионата провел скромно по забитым голам, но максимально по результату. Команда с одинаковым счетом (1:0) обыграла сначала ОФИ, а затем и «Волос» и после 17 сыгранных поединков расположилась на седьмом месте в турнирной таблице.

«Аполлон» подобными результатами порадовать своих болельщиков не сумел, коллектив завоевал в последних двух поединках лишь один балл. Ничью удалось расписать дома с «Арисом» (0:0), а уступил клуб на выезде «Волосу» со счетом (0:2).

Информация для ставок

  • «Астерас» выиграл три из четырех последних матчей
  • Безвыигрышная серия «Аполлона» насчитывает 10 поединков
  • Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Пять из семи последних игр с участием «Аполлона» и пять из шести «Астераса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В очных поединках команды не радуют зрителей большим количеством голов. Скорее всего, и в нынешней встрече сделают больший акцент на оборонительные действия, потому ждать много голов не стоит. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.67 2.33
1XBET 1.67 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:41
Победа команды хозяев и тотал больше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:01
Может быть ничья.
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