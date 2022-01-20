«Гройтер Фюрт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

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вчера, 13:46

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82. В случае победы «Гройтер Фюрт», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Майнц» расположился в середине турнирной таблицы и набрал шесть очков в пяти последних турах чемпионата Германии. Клуб идет на десятом месте с набранными 27 баллами, но при хороших результата в следующих поединках может побороться за более высокие места, включая зону еврокубков. В прошлом туре «Майнц» выиграл на своем поле у «Бохума» (1:0), а ранее крупно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:4).

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас большинство экспертов уверены, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона. Команда набрала всего семь очков и не может навязать борьбу более сильным соперниками. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, составляет 12 очков. Последние два поединка «Гройтер Фюрт» завершил ничейными результатами с «Арминией» (2:2) и «Штутгартом» (0:0).

Информация для ставок

«Гройтер Фюрт» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах

«Майнц» проиграл пять последних встреч на выезде

Восемь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из шести последних матчей команд на поле «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Гройтер Фюрт» редко выигрывает и обыграть в предстоящем поединке крепкого середняка будет очень сложно. Тем не менее, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет, что команды не выявят победителя. Коэффициент на ничью составляет 3.6.