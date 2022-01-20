«Гройтер Фюрт» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.82. В случае победы «Гройтер Фюрт», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.
|
- : -
завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Майнц» расположился в середине турнирной таблицы и набрал шесть очков в пяти последних турах чемпионата Германии. Клуб идет на десятом месте с набранными 27 баллами, но при хороших результата в следующих поединках может побороться за более высокие места, включая зону еврокубков. В прошлом туре «Майнц» выиграл на своем поле у «Бохума» (1:0), а ранее крупно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (1:4).
«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас большинство экспертов уверены, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона. Команда набрала всего семь очков и не может навязать борьбу более сильным соперниками. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, составляет 12 очков. Последние два поединка «Гройтер Фюрт» завершил ничейными результатами с «Арминией» (2:2) и «Штутгартом» (0:0).
Информация для ставок
- «Гройтер Фюрт» выиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах
- «Майнц» проиграл пять последних встреч на выезде
- Восемь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- Пять из шести последних матчей команд на поле «Гройтер Фюрт» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Гройтер Фюрт» редко выигрывает и обыграть в предстоящем поединке крепкого середняка будет очень сложно. Тем не менее, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Фонбет, что команды не выявят победителя. Коэффициент на ничью составляет 3.6.