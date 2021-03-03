«Херенвен» — «Аякс». Прогноз на матч Кубка Нидерландов (03.03.2021)

3 марта 2021 года «Херенвен» сыграет против «Аякса» в рамках Кубка Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 3
завершен
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Аякс», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.39. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.20 и на победу «Херенвена» за 7.80.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Херенвен» идет на десятой строчке в таблице Эредивизие. Команда набрала 30 пунктов. Последние поединки с участием этого клуба выглядят очень плохо, «Херенвен» никак не может победить.
«Аякс» — лидер чемпионата. У клуба 57 пунктов в активе. Клуб из Амстердама забил невероятные 73 мяча и пропустил 18. Оба показателя являются лучшими в лиге. «Аякс» доминирует в чемпионате, и, скорее всего, продолжит доминировать в Кубке.
Информация для ставок
- «Аякс» не проигрывает в пяти матчах кряду
- «Херенвен» выиграл один поединок из последних пяти
- «Аякс» забил 38 мячей в 12 гостевых матчах сезона
Прогноз
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют в первом тайме — коэффициент 3.50. Для «Аякса» это может быть очередная победа, но «Херенвен» просто так сдаваться не собирается и наверняка забьет хотя бы один мяч.
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