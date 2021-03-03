«Херенвен» — «Аякс». Прогноз на матч Кубка Нидерландов (03.03.2021)

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вчера, 12:16

3 марта 2021 года «Херенвен» сыграет против «Аякса» в рамках Кубка Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Аякс», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.39. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.20 и на победу «Херенвена» за 7.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Херенвен» идет на десятой строчке в таблице Эредивизие. Команда набрала 30 пунктов. Последние поединки с участием этого клуба выглядят очень плохо, «Херенвен» никак не может победить.

«Аякс» — лидер чемпионата. У клуба 57 пунктов в активе. Клуб из Амстердама забил невероятные 73 мяча и пропустил 18. Оба показателя являются лучшими в лиге. «Аякс» доминирует в чемпионате, и, скорее всего, продолжит доминировать в Кубке.

Информация для ставок

«Аякс» не проигрывает в пяти матчах кряду

«Херенвен» выиграл один поединок из последних пяти

«Аякс» забил 38 мячей в 12 гостевых матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют в первом тайме — коэффициент 3.50. Для «Аякса» это может быть очередная победа, но «Херенвен» просто так сдаваться не собирается и наверняка забьет хотя бы один мяч.

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