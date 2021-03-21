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«Хетафе» — «Эльче»: прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

21 марта 2021, 10:13

«Хетафе» примет «Эльче». Этот поединок состоится в рамках 28-го тура испанской Примеры.

Испания. Примера 2020/2021
Хетафе
Эльче
1 : 1
завершен
21 марта 2021, 16:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.065.31
Лига Ставок 1.98 3.05 4.90
Фонбет Live! 9.50 1.14 15.00
Мелбет 1.94 3.07 5.23
Pin-Up.ru 2.09 3.00 4.65

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Хетафе» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на победу «Эльче» по 5.20, а на ничейный исход по 3.10.

Форма команд

«Хетафе» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 28 пунктов. Команда выиграла семь поединков, столько же раз играла вничью, а проиграла 13 матчей. Клуб из пригорода Мадрида забил 21 гол и пропустил 32 мяча. В последних матчах у «Хетафе» большие проблемы, клуб регулярно теряет очки. Также «Хетафе» часто пропускает в нынешнем сезоне, защита команды одна из худших в чемпионате.

«Эльче» — один из аутсайдеров Примеры. Клуб набрал всего 24 очка и занимает 17-ю строчку в таблице. Команда забила 24 гола и пропустила 41 мяч. В нынешнем сезоне «Эльче» победил в пяти матчах, девять раз играл вничью и проиграл в 13 поединках. Как и в случае с «Хетафе», у «Эльче» большие проблемы с обороной, из-за этого клуб пропускает голы практически в каждом матче. В недавних поединках у «Эльче» было всего несколько положительных моментов.

Информация для ставок

● «Хетафе» трижды проиграл, один раз сыграл вничью и один раз победил в последних пяти играх
● У «Эльче» одна победа и четыре поражения в последних пяти матчах
● «Эльче» пропустил десять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на точное количество забитых мячей «2» по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на «гол с 61 по 75 минуту» по коэффициенту 3.40.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.69 2.28 1.41 3.07
Лига Ставок 1.67 2.21 1.40 3.00
Мелбет 1.45 2.84
Pin-Up.ru 1.65 2.30 1.40 3.05 1.17 5.20
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shlomo
shlomo
21 марта в 11:42
Хозяева не проиграют...
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