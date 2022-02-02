«Хетафе» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (04.02.2022).

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02 февраля 2022, 16:52

4 февраля 2022 года состоится поединок «Хетафе» против «Леванте». Команды сыграют в рамках очередного тура Испанской Примеры на домашней арене «Хетафе». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч на территории Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Хетафе». Поставить на победу испанского коллектива можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00 и на победу «Леванте» по 4.10. Дополнительная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Хетафе» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 пункта. У коллектива пять побед, семь ничьих и десять поражений. Клуб забил 17 голов и пропустил 23 мяча. В последних матчах «Хетафе» выглядит не лучшим образом, команда сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» со счетом 0:0, а также обыграла «Гранаду» 4:2 и уступила «Севилье» 1:0.

«Леванте» идет в нынешнем сезоне на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе «лягушек» одна победа, восемь ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 21 гол и пропустил 43 мяча. В последних матчах «Леванте» выглядит очень плохо, клуб смог набрать очки только в одной игре — против «Мальорки», этот поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «лягушек». Также были поражения от «Кадиса» 0:2 и от «Вильярреала» 5:0.

Информация для ставок

«Леванте» выиграл один матч из последних пяти

«Хетафе» проиграл один матч из последних пяти

У «Леванте» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Хетафе» по коэффициенту 5.40. Эта команда выглядит очень хорошо в последних матчах и считается главным фаворитом противостояния.