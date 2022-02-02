«Хетафе» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (04.02.2022).

4 февраля 2022 года состоится поединок «Хетафе» против «Леванте». Команды сыграют в рамках очередного тура Испанской Примеры на домашней арене «Хетафе». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч на территории Испании.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Хетафе». Поставить на победу испанского коллектива можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00 и на победу «Леванте» по 4.10. Дополнительная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 2.20.
Форма команд
«Хетафе» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 пункта. У коллектива пять побед, семь ничьих и десять поражений. Клуб забил 17 голов и пропустил 23 мяча. В последних матчах «Хетафе» выглядит не лучшим образом, команда сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» со счетом 0:0, а также обыграла «Гранаду» 4:2 и уступила «Севилье» 1:0.
«Леванте» идет в нынешнем сезоне на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе «лягушек» одна победа, восемь ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 21 гол и пропустил 43 мяча. В последних матчах «Леванте» выглядит очень плохо, клуб смог набрать очки только в одной игре — против «Мальорки», этот поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «лягушек». Также были поражения от «Кадиса» 0:2 и от «Вильярреала» 5:0.
Информация для ставок
- «Леванте» выиграл один матч из последних пяти
- «Хетафе» проиграл один матч из последних пяти
- У «Леванте» семь пропущенных мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Хетафе» по коэффициенту 5.40. Эта команда выглядит очень хорошо в последних матчах и считается главным фаворитом противостояния.