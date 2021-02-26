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«Хетафе» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (26.02.2021)

сегодня, 09:33

«Хетафе» принимает «Валенсию» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.612.963.33
Fonbet 2.45 3.15 3.10
Мелбет 2.63 3.05 3.24
Лига ставок 2.60 2.90 3.15
Pin-up 2.59 3.00 3.15

Ставки букмекеров

«Хетафе» является фаворитом этого поединка за коэффициентом 2.45. На ничейный исход можно поставить за 3.15 и на победу гостей за 3.10.

Форма команд

«Хетафе» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 пункта. В нынешнем сезоне клуб забил 17 мячей и пропустил 30 голов.

«Валенсия» находится на 12-й строчке в таблице. Команда набрала 27 пунктов, забила 30 голов и 32 раза пропустила. В последних матчах «Валенсия» показывает неплохой футбол, но у клуба не всегда получается добывать очки.

Информация для ставок

● «Валенсия» победила в двух матчах из последних пяти

● «Хетафе» не выиграл ни одного из последних пяти матчей

● «Валенсия» выиграла лишь два матча из 12 в гостях

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал голов больше 2.5 за коэффициентом 2.55. Также можно поставить на то, что обе команды забьют за 2.05.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Севилья» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.612.963.33
Fonbet 2.45 3.15 3.10
Мелбет 2.63 3.05 3.24
Лига ставок 2.60 2.90 3.15
Pin-up 2.59 3.00 3.15
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:00
Матч закончится в ничью.
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