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«Химки» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (27.11.2021)

26 ноября 2021, 13:23

В 16-м туре чемпионата России можно будет увидеть противостояние двух команд с разными турнирными задачами. «Химки» на своем стадионе примут «Краснодар». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Химки
Краснодар
3 : 3
завершен
27 ноября 2021, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.653.811.81
Фонбет 4.90 3.85 1.70
Мелбет 5.81 4.11 1.63
1XBET 5.30 3.98 1.74
BetBoom 5.30 4.10 1.67

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Химок» будет стоить 4.5, а выбрать ничью можно по коэффициенту 3.75. Коэффициент на ставку «обе забьют» составляет 1.87.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.94 (ТМ 2.5), в то время как тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Химки» в этом сезоне являются аутсайдером чемпионата России, который никак не может наладить свою игру и улучшить результаты. Команда занимает предпоследнее место с 13 очками, но футболистам все еще под силу исправить, ведь от спасительного 12-го места расстояние составляет всего два пункта. Перед игрой с «Краснодаром» практически все футболисты здоровы и готовы бороться за очки. Последние две встречи «Химок» завершились ничьей с ЦСКА (0:0) и крупным поражением от «Крыльев Советов» (0:3).

«Краснодар» после двух минимальных поражений, оправился и вновь начинает побеждать. Клуб расположился на пятом месте с 24 очками и планирует подняться еще выше, чтобы бороться за первую тройку РПЛ. В игре с «Химками» у «быков» есть два футболиста, которые не смогут помочь команде ввиду различных травм. В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» оказался сильнее «Спартака» (2:1), а ранее уступил московскому «Динамо» (0:1).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Краснодар» проиграл четыре матча их десяти выездных за последнее время
  • «Химки» выиграли два последних поединка у «Краснодара»
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Химки» являются неудобным соперником для «Краснодара», поэтом брать победу гостей слишком рискованно. Рекомендуем сделать ставку согласно статистике и выбрать тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.48 1.89 1.99 1.51 2.68
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 1.75 2.20
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Все комментарии
Gahi
Gahi
26 ноября в 18:18
Победа команды "Краснодара" в этом матче. Удачи
gfu9us7dumcz
gfu9us7dumcz
26 ноября в 16:04
Футбольный клуб Краснодар одержит победу.
4k495jwer6ed
4k495jwer6ed
26 ноября в 16:03
Футбольный клуб Краснодар выиграет матч.
shlomo
shlomo
26 ноября в 13:51
Быки не проиграют
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