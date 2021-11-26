«Химки» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 13:23

В 16-м туре чемпионата России можно будет увидеть противостояние двух команд с разными турнирными задачами. «Химки» на своем стадионе примут «Краснодар». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Химок» будет стоить 4.5, а выбрать ничью можно по коэффициенту 3.75. Коэффициент на ставку «обе забьют» составляет 1.87.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.94 (ТМ 2.5), в то время как тотал больше 2.5 мячей оценивается по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Химки» в этом сезоне являются аутсайдером чемпионата России, который никак не может наладить свою игру и улучшить результаты. Команда занимает предпоследнее место с 13 очками, но футболистам все еще под силу исправить, ведь от спасительного 12-го места расстояние составляет всего два пункта. Перед игрой с «Краснодаром» практически все футболисты здоровы и готовы бороться за очки. Последние две встречи «Химок» завершились ничьей с ЦСКА (0:0) и крупным поражением от «Крыльев Советов» (0:3).

«Краснодар» после двух минимальных поражений, оправился и вновь начинает побеждать. Клуб расположился на пятом месте с 24 очками и планирует подняться еще выше, чтобы бороться за первую тройку РПЛ . В игре с «Химками» у «быков» есть два футболиста, которые не смогут помочь команде ввиду различных травм. В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» оказался сильнее «Спартака» (2:1), а ранее уступил московскому «Динамо» (0:1).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Химок» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Краснодар» проиграл четыре матча их десяти выездных за последнее время

«Химки» выиграли два последних поединка у «Краснодара»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Химки» являются неудобным соперником для «Краснодара», поэтом брать победу гостей слишком рискованно. Рекомендуем сделать ставку согласно статистике и выбрать тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.94.