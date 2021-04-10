«Химки» — «Тамбов». Прогноз на матч чемпионата России (10.04.2021)

«Химки» сыграют против «Тамбова» в рамках 25-го тура РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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1 : 0
завершен
вчера, 14:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Химки» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.2. Ничейный исход оценивается в 7.5. Также можно сделать ставку на победу «Тамбова» по коэффициенту 12.5.
Форма команд
«Химки» расположились на девятой строчке чемпионата с 35 баллами. На счету команды 10 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 34 мяча. «Химки» находятся в очень хорошей форме. Сейчас команда выглядит очевидным фаворитом этого противостояния.
«Тамбов» — абсолютный аутсайдер нынешнего сезона РПЛ. Команда замыкает турнирную таблицу с 13 очками. «Тамбов» выиграл 3 матча, 4 раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений. В активе команды 15 забитых и 45 пропущенных мячей. «Тамбов» находится в ужасной форме и никак не может прервать серию из поражений.
Информация для ставок
- «Химки» проиграли один из последних пяти матчей
- У «Химок» шесть забитых мячей за последние пять игр
- «Тамбов» не может победить 13 игр кряду в РПЛ
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.05.