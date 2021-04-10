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«Химки» — «Тамбов». Прогноз на матч чемпионата России (10.04.2021)

вчера, 03:34

«Химки» сыграют против «Тамбова» в рамках 25-го тура РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.22 7.00 13.00
Фонбет Live! 1.05 12.00 100.00
Мелбет 1.22 7.40 15.00
BetBoom 1.26 6.27 12.34

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Химки» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.2. Ничейный исход оценивается в 7.5. Также можно сделать ставку на победу «Тамбова» по коэффициенту 12.5.

Форма команд

«Химки» расположились на девятой строчке чемпионата с 35 баллами. На счету команды 10 побед, 5 ничьих и 9 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 34 мяча. «Химки» находятся в очень хорошей форме. Сейчас команда выглядит очевидным фаворитом этого противостояния.

«Тамбов» — абсолютный аутсайдер нынешнего сезона РПЛ. Команда замыкает турнирную таблицу с 13 очками. «Тамбов» выиграл 3 матча, 4 раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений. В активе команды 15 забитых и 45 пропущенных мячей. «Тамбов» находится в ужасной форме и никак не может прервать серию из поражений.

Информация для ставок

  • «Химки» проиграли один из последних пяти матчей
  • У «Химок» шесть забитых мячей за последние пять игр
  • «Тамбов» не может победить 13 игр кряду в РПЛ

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.35 1.60 1.82 1.95
Мелбет 2.41 1.66
BetBoom 2.36 1.63 1.82 2.04
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STVA 1
STVA 1
вчера в 03:51
Химки фаворит встреси
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