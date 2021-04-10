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1 : 0
завершен
10 апреля 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11.9 - 4.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 0.5
Средний возраст: 26.2 - 24.2
Средний рост: 183.8 - 181.9
Легионеров: 2 - 0
Схемы: 3-4-2-1 - 3-5-2
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Стадион Арена-Химки (Химки), зрителей: 1230 +11 +13, Малооблачно
Телетрансляция: Матч Премьер!
|Глушаков Денис
|1:0
|59’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Глушенков Максим
|Кухарчук Илья
|46’
|57’
|Дроздов Никита
|Терехов Антон
|66’
|Минаев Роман
|Архипов Артем
|75’
|Ахмаев Саид-Али
|Климов Кирилл
|Себаи Сенин
|Конате Мохамед
|79’
|Камышев Илья
|Глушаков Денис
|83’
|Корян Аршак
|Мирзов Резиуан
|90+2’
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|22
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|8
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|9
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|2
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|2
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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отличный сезон !
отличный сезон !
мой прогноз 3-1
мой прогноз 3-1
филиал кое чего должен дома проиграть!!!
филиал кое чего должен дома проиграть!!!