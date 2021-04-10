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Химки - Тамбов
Уфа - Ахмат
Ростов - Рубин

Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Тамбов

Химки Логотип футбольный клуб Химки 1:0 Логотип футбольный клуб Тамбов Тамбов
Химки
1 : 0
завершен
10 апреля 2021, 14:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11.9 - 4.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 0.5
Средний возраст: 26.2 - 24.2
Средний рост: 183.8 - 181.9
Легионеров: 2 - 0
Схемы: 3-4-2-1 - 3-5-2
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Тамбов
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион Арена-Химки (Химки), зрителей: 1230 +11 +13, Малооблачно
Телетрансляция: Матч Премьер!
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.22 7.00 13.00
Фонбет Live! 1.05 12.00 100.00
Мелбет 1.22 7.40 15.00
BetBoom 1.26 6.27 12.34
    Еще
     
    46' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Глушенков Максим (9) вышел на поле
     
    59' (1:0) Глушаков Денис (8)
     
    79' Конате Мохамед (45) уходит с поля, Себаи Сенин (19) вышел на поле
     
    83' Глушаков Денис (8) уходит с поля, Камышев Илья (21) вышел на поле
     
    90+2' Мирзов Резиуан (11) уходит с поля, Корян Аршак (17) вышел на поле
     
    5' Архипов Артем (9)
     
    57' Терехов Антон (19) уходит с поля, Дроздов Никита (31) вышел на поле
     
    66' Архипов Артем (9) уходит с поля, Минаев Роман (37) вышел на поле
     
    75' Климов Кирилл (18) уходит с поля, Ахмаев Саид-Али (77) вышел на поле
    Голы
    Глушаков Денис 1:0 59’
    Наказания
    5’ Архипов Артем
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Глушенков Максим Кухарчук Илья 46’
    57’ Дроздов Никита Терехов Антон
    66’ Минаев Роман Архипов Артем
    75’ Ахмаев Саид-Али Климов Кирилл
    Себаи Сенин Конате Мохамед 79’
    Камышев Илья Глушаков Денис 83’
    Корян Аршак Мирзов Резиуан 90+2’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 2
    		11 Фолы 8
    		9 Угловые 5
    		3 Офсайды 2
    		62% Владение мячом 38%
    		2 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    karnager
    karnager
    10 апреля в 20:02
    Глушаков: пойду попарюсь с Паниным
    протон1
    протон1
    10 апреля в 19:24
    а как связаться с модером, админом? у меня появилась идея. как улучшить сайт. напишите админ. мой совет вам поможет ... это серьезная тема.
    я из Химок
    я из Химок
    10 апреля в 18:35
    Как-то уж совсем расслаблено играли, пофигистически как-то(что ни есть хорошо)!!! Но тем не менее, красно-чёрных с победой!!! Вперёд Химки!!!
    112910415
    112910415
    10 апреля в 18:16
    браво, Химки !
    отличный сезон !
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    10 апреля в 17:54
    Так и до Европы допрыгнут.
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    10 апреля в 17:47
    Странный момент ,с отмененным голом Тамбова... А так по делу все...
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    10 апреля в 17:13
    Черевченко и его команду с победой.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Новый Рубин (раскрыть)
    10 апреля в 16:50
    Не, на 3! В третьей зоне Ленобласть!)
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Новый Рубин (раскрыть)
    10 апреля в 16:49
    Маслов!)
    Новый Рубин
    Новый Рубин
    10 апреля в 16:30
    В чемпионате одни спартачи забивают , Глушаков , Дзюба !)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    10 апреля в 16:27
    Что скажешь - молодец!!!
    санек002
    санек002
    10 апреля в 16:24
    так и надо!
    Новый Рубин
    Новый Рубин
    10 апреля в 16:07, ред.
    Пора разделить РПЛ на 2 зоны как в хоккее , в запаадной зоне играют команды Москвы и московской области , в восточной остальные регионы , в финале играют победители двух зон , разыграют чемпионство !
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    10 апреля в 16:00
    С победой Черевченко и Ко! Химки достигли экватора турнирной таблицы.
    Рязань 062
    Рязань 062
    10 апреля в 15:59
    наверное ромбик на пальцах изобразил...
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    10 апреля в 15:55
    С победой подмосковных!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    10 апреля в 15:23, ред.
    На контре Химки должны поймать "волчар"...)
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    10 апреля в 15:23
    Глушаков там ромбик не показал?!)
    я из Химок
    я из Химок
    10 апреля в 15:19
    Ну наконец-то!!!! Затолкали!
    112910415
    112910415
    10 апреля в 14:56
    всё не так просто оказалось
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    10 апреля в 14:11
    Червиченко хочет в Спартак !
    1bear
    1bear
    10 апреля в 12:32
    Тамбов доигрывает чемп.,по принуждению,т.ч.победа хозяев очевидна...
    мой прогноз 3-1
    RA57
    RA57
    10 апреля в 12:11
      Mekail
      Mekail
      10 апреля в 11:15
      Тамбов может оказать сопротивление
      hаrut
      hаrut
      10 апреля в 11:13
      Тб 2,5 будет в этом матче
      dadrail
      dadrail
      10 апреля в 11:12
      Хозяева фавориты
      asraeil
      asraeil
      10 апреля в 11:09
      П1 + Тб 2,5
      Сидор новый
      Сидор новый
      10 апреля в 11:07
      Химки выиграют
      David Young
      David Young
      10 апреля в 08:04
      Точный счёт - 3:0.
      swed27
      swed27
      10 апреля в 02:35
      Три гола на двоих закатят
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