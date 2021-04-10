В 22 Лантратов Илья Спасений: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 90

П 3 Дагерсталь Филип Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 15 Данилкин Егор Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 4 Идову Брайан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 6 Тихий Дмитрий Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 25 Филин Александр Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Пасы: 76 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 87 Боженов Кирилл Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 8 Глушаков Денис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 83

П 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

П 11 Мирзов Резиуан Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 89

Н 45 Конате Мохамед Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 35 Генералов Егор

В 1 Хомич Дмитрий

З 2 Логашов Арсений

З 42 Тихонов Михаил

П 21 Камышев Илья Ударов всего: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

П 17 Корян Аршак Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 28 Могилевец Павел

П 5 Трошечкин Александр

Н 10 Алиев Камран

Н 9 Глушенков Максим Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Н 80 Жумабеков Максим