«Хоффенхайм» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2022)

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16 сентября 2022, 12:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Хоффенхайм» хорошо себя проявил на старте Бундеслиги и после шести туров смог набрать уже 12 очков, что позволяет клубу занимать четвертое место. В предстоящей игре с «Фрайбургом» команде будет очень непросто, ведь соперник также находится в группе лидеров и показывает хорошие результаты. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились крупной победой над «Майнцом» (4:1) и поражением от «Боруссии» Д (0:1).

«Фрайбург» очень редко проигрывает и успешно выступает не только в Бундеслиге, но и в Лиге Европы, где выиграл уже два стартовых тура. Что касается чемпионата Германии, то здесь клуб смог набрать 13 очков и занимает второе место с 13 баллами. В прошлом матче Лиги Европы «Фрайбург» крупно обыграл «Олимпиакос» (3:0) и разошелся миром с «Боруссией» М в чемпионате (0:0).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Хоффенхайм» уступил дважды

«Фрайбург» забивает на протяжении 11 выездных матчей подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Хоффенхайм» проиграл два последних поединка «Фрайбургу»

Прогноз

Оба коллектива показывают достойные результаты и определить победителя здесь довольно рискованно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.