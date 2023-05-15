«Интер» — «Милан». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.05.2023)

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вчера, 14:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет номинально на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Милана» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Интер» очень мощно завершает сезон и для коллектива большим успехом будет выход в финал и место в топ-4 Серии А. На данный момент «нерадзури» идут на третьем месте в чемпионате с 66 баллами и отстают от «Ювентуса» на три пункта. В ответной встрече с «Миланом», номинальных хозяевам необходимо спокойно провести большую часть поединка и довести противостояние до логического завершения. В прошлом туре Серии А «Интер» одолел на своем поле «Сассуоло» (4:2), а ранее в Лиге чемпионов переиграл «Милан» (2:0).

«Милан» напротив от своих соседей по городу сдал в последних матчах и может не попасть в Лигу чемпионов по итогам Серии А. В Лиге чемпионов у «красно-черных» также большие проблемы, ведь в ответной встрече при большинстве чужих болельщиков им необходимо отыгрывать два мяча и как минимум переводить игру в дополнительное время. Два последних поединка «Милана» завершились поражениями от «Интера» в Лиге Чемпионов (0:2) и «Специи» в чемпионате (0:2).

Информация для ставок

«Интер» побеждает в семи последних матчах подряд

«Милан» выиграл только в одной встрече из пяти последних

«Милан» выиграл только два поединка с «Интером» из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Интер» выглядит гораздо мощнее «Милана», что доказал это в первом поединке. Предполагаем, что и в этот раз победа окажется за подопечными Симоне Индзаги. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.