«Интер» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

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вчера, 21:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Наполи» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Интер» не был стабильным на старте нынешнего сезона, но в последних пяти турах Серии А набрал 12 очков. Это позволяет команде занимать на данный момент пятое место с 30 баллами и только на два пункта отставать от «Милана», который идет вторым. Центральный матч тура с безоговорочным лидером чемпионата «Наполи» будет очень зрелищным и интересным с турнирной точки зрения. В двух последних товарищеских встречах «Интер» выиграл у «Сассуоло» (1:0) и «Реджины» (2:0).

Нынешний «Наполи» показывает лучший футбол и результаты за последний десяток лет и имеет реальные шансы стать чемпионом Италии, чего ждет огромная торсида болельщиков. Клуб лидирует в турнирной таблице с набранным 41 баллом и опережает ближайшего соперника на восемь очков. Игра с «Интером» станет настоящим испытанием для лидера, которое он должен пройти. Два последних товарищеских матча «Наполи» проиграл «Лиллю» (1:4) и «Вильярреалу» (2:3).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем поле

Пять последних матчей «Наполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» не может выиграть у «Интера» уже шесть матчей подряд

Прогноз

«Интер» является очень неудобным соперником для «Наполи», поэтому всех болельщиков ждет боевой матч. Предлагаем сделать ставку на результативность, а именно на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.