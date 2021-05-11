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«Интер» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (12.05.2021)

вчера, 22:21

В 36-м туре Серии А «Рома» отправится в Милан на игру с «Интером». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.704.165.09
Лига Ставок 1.69 4.30 4.70
Мелбет 1.71 4.44 4.88

Ставки букмекеров

Явным фаворитом по линии букмекерской конторы Мелбет является «Интер», на его победу предлагается коэффициент 1.68, в случае победы «Ромы» зайдет коэффициент 4.78. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.28.

Форма команд

«Интер» в статусе чемпиона Италии уверенно обыграл «Сампдорию» (5:1), а еще туром ранее — «Кротоне» (1:0). Команда Антонио Конте на ходу, их фантастическая игровая форма позволила прервать многолетнюю гегемонию «Ювентуса».

«Рома» под руководством Пауло Фонсеки продолжает выступать крайне нестабильно. После затянувшейся череды неудач выдали два классных матча, где обыграли «Кротоне (5:0) и „Манчестер Юнайдет“ (3:2). Борьба за места в еврокубках продолжаются, а это значит, что „римляне“ уже никак не могут себе позволить расслабиться.

Информация для ставок

• Победная серия „Интера“ дома насчитывает семь матчей
• Игра первого круга закончилась ничьей (2:2)
• В девяти из десяти последних очных поединках был зафиксирован результат „обе забьют“
• „Рома“ проиграла на выезде четыре матча подряд

Прогноз

У команд разные задачи на остаток сезона, но римский клуб более мотивирован, он сделает все возможное, чтобы отобрать очки у чемпиона. Голы здесь будут. Сделать ставку на „обе забьют + ТБ 2.5“ можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.85.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч „Кальяри“ — „Фиорентина“.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 2.06 1.85
Лига Ставок 2.55 1.52 2.04 1.79
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 4.04 1.21 2.44 1.53 1.95 1.85
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:32
Тб должны наиграть
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