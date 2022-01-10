«Интер» — «Ювентус». Прогноз на матч Суперкубка Италии (12.01.2022)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Интер». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Ювентуса» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Интер» уверенным шагом идет по чемпионату Италии и является безоговорочным лидером с набранными 49 очками. Команда имеет победную серию из нескольких матчей и предстоящий поединок за трофей является очень значимым для команды, в особенности для главного тренера Симоне Индзаги, который только первый сезон работает в клубе. Последние две встречи «Интера» в Серии А закончились победами над «Лацио» (2:1) и «Торино» (1:0).

«Ювентус» перестал проигрывать и также имеет свою серию без поражений во всех турнирах. Коллектив пытается вернуться как можно ближе к вершине турнирной таблицы, но на данный момент может довольствоваться лишь пятым местом. Тем не менее, героическое возвращение в игру с «Ромой» (4:3) в последней встрече, должно добавить уверенности в собственных силах. Несколькими днями ранее «Старая Синьора» разошлась миром с «Наполи» (1:1).

Информация для ставок

«Интер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» забивал в девяти из десяти поединках за последнее время на выезде

«Ювентус» не проигрывает «Интеру» уже четыре матча подряд

Семь из восьми последних матчей между клубами в Милане закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» показывает очень уверенную игру и выглядит явным фаворитом в матче с туринской командой. Предполагаем, что подопечные Индзаги заберут трофей, а сделать ставку на их победу можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.