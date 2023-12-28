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«Ипсвич» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

вчера, 10:27
Ипсвич

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам поля. На победу «Ипсвича» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.43. Ничейный результат котируется по 4.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Ипсвич» в последних матчах теряет очки и растерял половину своего преимущества перед прямыми конкурентами. Клуб все еще удерживает второе место с 53 баллами, но отрыв от «Саутгемптона» составляет уже пять очков. В домашней встрече с аутсайдером второго дивизиона Англии хозяевам нужна только победа. Два последних матча «Ипсвича» завершились ничьей с «Лестером» (1:1) и крупным выездным поражением от «Лидса» (0:4).

«КПР» уже несколько туров не может набрать очки и это опускает их все ниже по турнирной таблице. Команда уже идет в зоне вылета, а именно на 22 месте с 20 очками и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Для гостей каждый поединок теперь будет жизненно важным, иначе можно надолго застрять на дне таблицы Чемпионшипа. В прошлом матче «КПР» проиграл на выезде «Миллуолу» (0:2), а ранее уступил «Саутгемптону» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ипсвич» проиграл лишь один матч на своем поле из десяти последних
  • Пять из шести последних матчей «КПР» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «КПР» выиграл три из пяти последних матчей у «Ипсвича»
  • Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды решают разные задачи, но обе на данный момент очень нуждаются в очках. Предполагаем, что матч будет сложным, а одна из команд не сможет забить. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 11:24
Несмотря на своё бедственное положение во встрече первого круга КПР вице-лидера чемпионата обыграл 2-0. Вице-лидер этого не забыл сатисфакции возжелает не медленно и вполне вероятно оную возымеет. Ну, а почему нет? Побед не знает в трёх крайних турах? Так играл в них с равными себе соперниками, а нынче предстоит принимать аутсайдера, да ещё и неуклюжего на выезде. 8 из 13 гостевиков Рейнджерс проиграли. Проиграли они половину из десяти последних визитов на стадион Портман Роуд. Скорее всего проиграют и предстоящий. Что до голов. Так два необходимых для второй части исхода мяча Испвич вполне может и сам забить. Забивал он напомню уже 48 раз в чемпионате, в среднем как раз по два гола за матч и выходит. Опираясь на имеющиеся данные осмелюсь предположить, что зрители на трибунах увидят не меньше двух результативных ударов в матче и при этом вполне вероятно порадуются победе своих любимцев.
Гость
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