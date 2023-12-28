«Ипсвич» — «КПР». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 10:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам поля. На победу «Ипсвича» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.43. Ничейный результат котируется по 4.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.73. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Ипсвич» в последних матчах теряет очки и растерял половину своего преимущества перед прямыми конкурентами. Клуб все еще удерживает второе место с 53 баллами, но отрыв от «Саутгемптона» составляет уже пять очков. В домашней встрече с аутсайдером второго дивизиона Англии хозяевам нужна только победа. Два последних матча «Ипсвича» завершились ничьей с «Лестером» (1:1) и крупным выездным поражением от «Лидса» (0:4).

« КПР » уже несколько туров не может набрать очки и это опускает их все ниже по турнирной таблице. Команда уже идет в зоне вылета, а именно на 22 месте с 20 очками и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Для гостей каждый поединок теперь будет жизненно важным, иначе можно надолго застрять на дне таблицы Чемпионшипа. В прошлом матче « КПР » проиграл на выезде «Миллуолу» (0:2), а ранее уступил «Саутгемптону» (0:1).

Информация для ставок

«Ипсвич» проиграл лишь один матч на своем поле из десяти последних

Пять из шести последних матчей « КПР » завершились исходом «обе забьют — нет»

» завершились исходом «обе забьют — нет» « КПР » выиграл три из пяти последних матчей у «Ипсвича»

» выиграл три из пяти последних матчей у «Ипсвича» Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды решают разные задачи, но обе на данный момент очень нуждаются в очках. Предполагаем, что матч будет сложным, а одна из команд не сможет забить. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.