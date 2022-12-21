«Арентейро» — «Атлетико». Прогноз на матч Кубка Испании (22.12.2022)

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вчера, 13:49

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что у «Атлетико» не возникнет проблем с проходом в следующий этап Кубка Испании. Поставить на победу гостей предстоящей игры букмекеры предлагают по символическому коэффициенту 1.18. Ничья идет по котировке 6.65 а победа «Арентейро» играется по цене 14.00.

С учетом фактора очевидного фаворита, букмекеры также прогнозируют результативный исход этого противостояния. Лига Ставок принимает пари на ТБ (2,5) гола по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Арентейро» представляет испанскую Сегунду первой группы. В своем чемпионате клуб единолично лидирует в турнирной таблице, набрав за 15 туров 32 очка. По ходу сезона футболисты «Арентейро» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и допустили только один проигрыш. Атака команды в чемпионате смогла забить 16 голов, а защита допустила только семь пропущенных мячей.

«Атлетико» на предыдущем этапе Кубка Испании легко обыграл в гостях «Альмасан» (2:0). При этом коллектив из Мадрида провалил выступления на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место в квартете, где также выступали «Порту», «Брюгге» и «Байер».

В Ла Лиге футболисты «Атлетико» тоже не могут похвастаться успехами. Набрав 24 очка за 14 туров, команда расположилась на пятом месте рейтинга без побед в трех последних турах.

Информация для ставок

«Арентейро» не пропускал больше одного гола в 24 прошлых матчах

«Атлетико» проиграл в 3 из последних 5 гостевых матчей

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 3 последних домашних матчах «Арентейро»

Прогноз

По нашему мнению, «Атлетико» будет сложно одержать крупную победу на поле «Арентейро». Предлагаем поставить на ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.