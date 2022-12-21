«Реал Овьедо» — «Гранада». Прогноз на матч Кубка Испании (22.12.2022)

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вчера, 13:58

Ставки букмекеров

Букмекеры поровну оценивают шансы команд на выход в следующий этап Кубка Испании. Ставки на победу «Реал Овьедо» можно сыграть по коэффициенту 2.90, а победа «Гранады» идет по котировке 2.58. Поставить на ничью предлагается по цене 2.93.

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что «Реал Овьедо» и «Гранада» ограничатся двумя забитыми мячами. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.40, ТБ (2,5) – 2.70.

Форма команд

«Реал Овьедо» находится на 14-м месте испанской Сегунды. На счету команды семь побед и шесть ничьих, что суммарно принесло 27 очков. Еще в восьми играх чемпионата футболисты «Реал Овьедо» проигрывали своим соперникам. Также отметим, что по итогам 21 сыгранного тура в лиге команда забила только 13 голов, пропустив в ответ 15 мячей.

«Гранада» лучше выступает в испанской Сегунде, находясь в зоне плей-офф. Заработав 32 балла, команда расположилась на шестом месте турнирной таблицы со следующими показателями успешности: девять побед, пять ничейных матчей и семь поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов у «Гранады» положительное – 24 против 15.

Информация для ставок

«Реал Овьедо» выиграл в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Гранада» не побеждала в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей

Команды обменялись голами в 2 из 3 очных матчей на поле «Реал Овьедо»

Прогноз

Мы считаем, что «Реал Овьедо» и «Гранада» могут показать результативный футбол в кубковом противостоянии. Предлагаем поставить н «обе забьют – да» по коэффициенту 2.20 в БК Лига Ставок.