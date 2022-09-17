«Барселона» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (17.09.2022)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

«Барселона», с огромной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.08, ничья в игре продается за 12.50, а победа «Эльче» за 31.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что в предстоящем поединке мы увидим настоящую голевую феерию. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.27, а ТМ (2.5) по 3.25 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Барселона» к шестому туру подходит в группе лидеров, занимая вторую строчку в таблице и имея в активе 13 очков. Команда четырежды праздновала победы и расписала одну мировую с «Райо Вальекано». В крайнем противостоянии, на выезде, разгромно обыгран «Кадис» (4:0). Ситуация во внутреннем чемпионате для «Барселоны» намного приятнее, чем в Лиге чемпионов. В главном клубном турнире Европы, в крайней игре допущено поражение от немецкой «Баварии» (0:2). Говоря о субботней игре с «Эльче», то нет никаких сомнений в позитивном для «Барселоны» результате.

«Эльче» после сыгранных пяти туров идет главным аутсайдером турнира. На счету команды всего одно набранное очко и всего два забитых гола. В последних пяти матчах добыта одна ничья и допущено четыре поражения, в том числе, в крайнем противостоянии от «Атлетика Бильбао» (1:4). Результаты и игра команды вызывают множество вопросов. Футболистам и тренерскому штабу нужно пересмотреть свой подход к делу, иначе команду ждет понижение в классе на следующий сезон.

Информация для ставок

«Барселона» выиграла в девяти из 15 последних матчах

11 из 14 последних матчей «Эльче» завершились с менее 3.5 голами

«Барселона» выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.