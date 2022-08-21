«Эльче» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Примеры (22.08.2022)

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сегодня, 16:14

Ставки букмекеров

«Эльче» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Альмерия» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Эльче» стартовал в сезоне весьма неудачно. В первом туре допущено разгромное выездное поражение от «Бетис» (3:0).

«Альмерия» вернувшись в высший испанский дивизион, сразу же встретился с серьезным сопротивлением. В стартовом туре клуб дома проиграл действующему чемпиону «Реал Мадрид» (1:2).

Информация для ставок

«Эльче» не выиграл в девяти из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Альмерия» забила менее 2.5 голов

«Эльче» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая актуальную статистику, историю очных противостояний ифактор домашнего поля, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эльче» не проиграет с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.