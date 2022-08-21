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«Эльче» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Примеры (22.08.2022)

сегодня, 16:14
Эльче - Альмерия

Ставки букмекеров

«Эльче» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.25, а победа «Альмерия» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.453.283.24
Лига Ставок 2.46 3.20 3.10
Мелбет 2.47 3.40 3.15
1XBET 2.47 3.40 3.15

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.71, а ТБ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Эльче» стартовал в сезоне весьма неудачно. В первом туре допущено разгромное выездное поражение от «Бетис» (3:0).

«Альмерия» вернувшись в высший испанский дивизион, сразу же встретился с серьезным сопротивлением. В стартовом туре клуб дома проиграл действующему чемпиону «Реал Мадрид» (1:2).

Информация для ставок

  • «Эльче» не выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах «Альмерия» забила менее 2.5 голов
  • «Эльче» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая актуальную статистику, историю очных противостояний ифактор домашнего поля, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эльче» не проиграет с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.67 1.71 2.24 1.37 3.31
Лига Ставок 2.24 1.63 1.66 2.18
Мелбет 1.74 2.28
1XBET 1.74 2.28
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:39
Возможна ничья!
Gahi
Gahi
сегодня в 16:20
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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