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«Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (28.08.2022)

сегодня, 13:23
Эспаньол - Реал Мадрид

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.45, ничья в игре котируется по 4.80, а победа «Эспаньол» по 7.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.715.101.47
Лига Ставок 6.40 4.80 1.47
Мелбет 7.70 5.05 1.45
1XBET 7.70 5.05 1.45

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.35.

Форма команд

«Эспаньол» к третьему туру чемпионата подходит с одним набранным очком. В крайнем противостоянии победным результат был отдан «Райо Вальекано» (0:2).

«Реал Мадрид» на правах чемпиона прошлого розыгрыша, в этом также не допускает осечек. Клуб завоевал максимальное количество голов, обыграв в крайнем туре «Сельта» (1:4).

Информация для ставок

  • «Реал Мадрид» выиграл в 11 из 15 последних матчах в Примере
  • В 12 из 15 последних матчах «Эспаньол» забил менее 1.5 голов
  • «Реал Мадрид» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на победу «Реал Мадрид» с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.96 1.28 2.36 1.65 1.86 2.05
Лига Ставок 2.31 1.59 1.83 1.95
Мелбет 2.28 1.57
1XBET 2.28 1.57
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:43
Реал выиграет этот матч
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