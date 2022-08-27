«Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч испанской Примеры (28.08.2022)

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сегодня, 13:23

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.45, ничья в игре котируется по 4.80, а победа «Эспаньол» по 7.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.64, а ТМ (2.5) за 2.35.

Форма команд

«Эспаньол» к третьему туру чемпионата подходит с одним набранным очком. В крайнем противостоянии победным результат был отдан «Райо Вальекано» (0:2).

«Реал Мадрид» на правах чемпиона прошлого розыгрыша, в этом также не допускает осечек. Клуб завоевал максимальное количество голов, обыграв в крайнем туре «Сельта» (1:4).

Информация для ставок

«Реал Мадрид» выиграл в 11 из 15 последних матчах в Примере

В 12 из 15 последних матчах «Эспаньол» забил менее 1.5 голов

«Реал Мадрид» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на победу «Реал Мадрид» с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.