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«Эспаньол» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

сегодня, 21:10
Эспаньол - Севилья

Ставки букмекеров

«Севилья», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.60, ничья в игре продается за 3.30, а победа «Эспаньола» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Испания. Примера 2022/2023
Эспаньол
Севилья
ВыигрышПроигрышПроигрышНичья
- : -
10 сентября 2022, 17:15
суббота
ПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.913.312.65
Лига Ставок 2.90 3.25 2.60
Мелбет 3.06 3.42 2.52
1XBET 3.06 3.42 2.52

Аналитики не ждут от команд большого количества забитых голов. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.72, а ТБ (2.5) по 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Эспаньол» к пятому туру подходит на 15 строчке в таблице, сумев набрать четыре очка. После ничьи в первом туре, последовало два подряд поражения, а в крайнем противостоянии добыта первая в сезоне победа, на выезде минимально обыгран «Атлетик Бильбао» (0:1).

«Севилья» в розыгрыше 2022/2023 выглядит катастрофически плохо. Один из грандов испанского футбола, до сих пор не выиграл ни одной игры. На счету клуба три поражения и одна ничья. В крайнем противостоянии, в домашних стенах, допущен разгромный проигрыш от «Барселоны» (0:3). Команде нужно срочно набирать очки, чтобы сохранить шансы на борьбу за наивысшие места.

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Эспаньола» не было голов или забила только одна команда
  • 12 из 15 последних матчей «Севильи» завершились с менее 3.5 голами
  • «Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Севилья» не проиграет с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.65 1.73 2.22 1.37 3.28
Лига Ставок 2.20 1.65 1.65 2.21
Мелбет 1.75 2.26
1XBET 1.75 2.26
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