«Эспаньол» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

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сегодня, 21:10

Ставки букмекеров

«Севилья», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.60, ничья в игре продается за 3.30, а победа «Эспаньола» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут от команд большого количества забитых голов. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.72, а ТБ (2.5) по 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Эспаньол» к пятому туру подходит на 15 строчке в таблице, сумев набрать четыре очка. После ничьи в первом туре, последовало два подряд поражения, а в крайнем противостоянии добыта первая в сезоне победа, на выезде минимально обыгран «Атлетик Бильбао» (0:1).

«Севилья» в розыгрыше 2022/2023 выглядит катастрофически плохо. Один из грандов испанского футбола, до сих пор не выиграл ни одной игры. На счету клуба три поражения и одна ничья. В крайнем противостоянии, в домашних стенах, допущен разгромный проигрыш от «Барселоны» (0:3). Команде нужно срочно набирать очки, чтобы сохранить шансы на борьбу за наивысшие места.

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Эспаньола» не было голов или забила только одна команда

12 из 15 последних матчей «Севильи» завершились с менее 3.5 голами

«Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Севилья» не проиграет с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.