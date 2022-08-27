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«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (28.08.2022)

сегодня, 13:17
Хетафе - Вильярреал

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.91, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Хетафе» по 4.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.743.421.93
Лига Ставок 4.40 3.40 1.93
Мелбет 4.54 3.40 1.99
1XBET 4.54 3.40 1.99

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.59, а ТБ (2.5) за 2.45.

Форма команд

«Хетафе» начал текущий сезон неудачно. В стартовых двух турах клуб допустил два поражения. В крайнем противостоянии очки отданы «Жирона» (3:1).

«Вильрреал» наоборот, выглядит на старте очень неплохо. Команда дважды обыгрывала соперников, набрав максимальное количество голов. В крайнем противостоянии верх взят над одним из грандов «Атлетико» (0:2).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Вильрреал» завершились с более 2.5 голами
  • В девяти из 15 последних матчах «Хетафе» не было голов или забила только одна команда
  • «Вильярреал» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Вильярреал» с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.84 1.61 2.46 1.29 3.84
Лига Ставок 2.05 1.75 1.58 2.35
Мелбет 1.65 2.45
1XBET 1.65 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:08
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
Гость
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