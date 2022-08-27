«Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (28.08.2022)

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сегодня, 13:17

Ставки букмекеров

«Вильярреал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.91, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Хетафе» по 4.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.59, а ТБ (2.5) за 2.45.

Форма команд

«Хетафе» начал текущий сезон неудачно. В стартовых двух турах клуб допустил два поражения. В крайнем противостоянии очки отданы «Жирона» (3:1).

«Вильрреал» наоборот, выглядит на старте очень неплохо. Команда дважды обыгрывала соперников, набрав максимальное количество голов. В крайнем противостоянии верх взят над одним из грандов «Атлетико» (0:2).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Вильрреал» завершились с более 2.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Хетафе» не было голов или забила только одна команда

«Вильярреал» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Вильярреал» с коэффициентом 1.37 в БК Лига Ставок.