«Вильярреал» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

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сегодня, 13:45

Ставки букмекеров

«Вильярреал», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.35, ничья в игре котируется по 5.30, а победа «Эльче» по 9.70 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.72, а ТМ (2.5) за 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вильярреал» после сыгранных трех туров сумел записать к себе в актив семь очков, тем самым расположившись на четвертом месте. После двух к ряду побед, в крайнем противостоянии была расписана нулевая ничья с «Хетафе». Клуб находится в неплохой форме и настроении, а матч с андердогом в лице «Эльче» отличная возможность продлить свое беспроигрышное шествие.

«Эльче» по состоянию на сегодня занимает 16 строчку в таблице, набрав всего одно очко. «Эльче» никогда не считался грандом испанского футбола, но такие слабые результаты, явно не устраивают тренерский штаб и руководства клуба. После поражения от мощного «Бетиса» и ничьи с «Альмерия», в крайнем туре, при домашних трибунах, допущен минимальный проигрыш от «Реал Сосьедад» (0:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл в 11 из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Эльче» не было голов или забила только одна команда

«Вильярреал» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В трех из пяти последних очных встречах команды забили менее 1.5 голов

Прогноз

Учитывая турнирные амбиции команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Вильярреала» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.