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«Вильярреал» — «Эльче». Прогноз на матч испанской Примеры (04.09.2022)

сегодня, 13:45
Вильярреал - Эльче

Ставки букмекеров

«Вильярреал», со значительной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.35, ничья в игре котируется по 5.30, а победа «Эльче» по 9.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.385.079.84
Лига Ставок 1.38 4.90 7.60
Мелбет 1.42 4.84 8.67
1XBET 1.44 5.10 8.00

Эксперты полагают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.72, а ТМ (2.5) за 2.20 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Вильярреал» после сыгранных трех туров сумел записать к себе в актив семь очков, тем самым расположившись на четвертом месте. После двух к ряду побед, в крайнем противостоянии была расписана нулевая ничья с «Хетафе». Клуб находится в неплохой форме и настроении, а матч с андердогом в лице «Эльче» отличная возможность продлить свое беспроигрышное шествие.

«Эльче» по состоянию на сегодня занимает 16 строчку в таблице, набрав всего одно очко. «Эльче» никогда не считался грандом испанского футбола, но такие слабые результаты, явно не устраивают тренерский штаб и руководства клуба. После поражения от мощного «Бетиса» и ничьи с «Альмерия», в крайнем туре, при домашних трибунах, допущен минимальный проигрыш от «Реал Сосьедад» (0:1).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Эльче» не было голов или забила только одна команда
  • «Вильярреал» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • В трех из пяти последних очных встречах команды забили менее 1.5 голов

Прогноз

Учитывая турнирные амбиции команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Вильярреала» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.43 1.35 2.19 1.75 1.71 2.25
Лига Ставок 2.18 1.64 1.72 2.04
Мелбет 2.20 1.70
1XBET 2.28 1.74
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:02
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
j8k49jqvdk7q
j8k49jqvdk7q
сегодня в 13:48
Фаворит матча «Вильярреал»
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